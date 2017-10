Manila Boff/ Uomini e Donne: la dama cerca davvero l’amore? (Trono Over)

Manila Boff

Manila Boff cerca davvero l’amore? Intorno alla bellissima dama del trono over di Uomini e Donne cominciano ad esserci tanti dubbi. Tina Cipollari e Gianni Sperti ma anche il pubblico del trono over non credono totalmente alla sua voglia di trovare un fidanzato in tv. Manila Boff paga così la sua precedente esperienza televisiva. Prima di approdare nel parterre del trono over, infatti, Manila ha corteggiato nel trono classico Tommaso Scala e Aldo Palmeri. Come corteggiatrice, però, Manila non ha avuto molta fortuna. La Boff, infatti, abbandonò il programma prima delle scelte dei due tronisti. Ancora single, Manila ha deciso di riprovarci partecipando al trono over. Bellissima e con un fisico mozzafiato, la Boff ha attirato tutte le attenzioni dei cavalieri presenti in studio e a casa. Ad oggi, però, l’amore appare ancora lontano per Manila che, tuttavia non perde le speranze. La stagione, infatti, è ancora lunga. Da qui a maggio, la Boff riuscirà a trovare l’amore?

SOSSIO ARUTA E’ QUELLO GIUSTO?

L’avventura di Manila Boff nel parterre del trono over di Uomini e Donne è iniziata con la conoscenza di Sossio Aruta. La dama e il cavaliere hanno cominciato ad uscire insieme. Dopo un primo appuntamento e una cena insieme, sembravano esserci le premesse per l’inizio di una bella storia d’amore. Tuttavia, ad oggi, Sossio e Manila sembrano molto lontani. Il cavaliere, infatti, pur provando una forte attrazione per la dama, non vede in lei la donna con cui costruire una storia importante. Il Re Leone, infatti, non vede di buon occhio alcuni atteggiamenti di Manila e ha preso le distanze dalla dama che, tuttavia, è molto corteggiata. Sossio e Manila, però, non hanno ancora annunciato la fine della loro frequentazione. Entrambi non parlano del loro rapporto sui social. Nelle prossime registrazioni del trono over ci sarà un clamoroso colpo di scena?

© Riproduzione Riservata.