NICOLA SAVINO/ Protagonista al Send to All: come reagirà allo scherzo? (Big Show)

Nicola savino a Big Show

Un nuovo e divertente appuntamento con il programma comico Big Show: tra i protagonisti di questa settimana c’è anche il conduttore televisivo e radiofonico Nicola Savino, appena tornato in Mediaset. Infatti, l’ex conduttore di Quelli che il calcio, ha esordito pochi giorni fa alla conduzione del programma cult Le iene. Invece, questa sera a Big Show il buon Nicola Savino sarà alle prese con una delle parti più divertenti del programma: il Send to All. In pratica si vedrà privato del proprio smartphone da Andrea Pucci che oltre ad andare a ‘spulciare’ tra le sue cose ad un certo punto andrà ad inviare un divertente e per certi versi clamoroso messaggi a tutti i contatti presenti in rubrica. Non resta che attendere poche ore per vedere come la prenderà il povero Nicola Savino.

NICOLA SAVINO DA GENNAIO CONDURRÀ UN NUOVO PROGRAMMA

Nicola Savino è dunque tornato a Mediaset firmando un contratto che non lo vedrà soltanto alle prese con la conduzione de Le Iene ma anche alla guida di un nuovo programma che sarà inserito nel palinsesto a partire dal prossimo mese di gennaio. A raccontarlo è stato lo stesso Savino nel corso di una intervista rilasciata alla rivista Tv Sorrisi & Canzoni in cui ha ricordato anche la prima volta che entrò a Mediaset nel 1995: “Nel 1995 ho varcato per la prima volta i cancelli di Cologno Monzese. Mi ci portò Amadeus che conduceva Buona Domenica con Lorella Cuccarini, voleva farmi vedere uno studio televisivo. Ero quello che Cecchetto chiamava 'la pianta', sta ferma e intanto prende acqua luce e cresce... Una sera a settimana sarò alle Iene a partire dall'autunno, se 20 anni fa mi avessero detto che sarei diventato il conduttore non ci avrei creduto, ero molto timido, oggi ho più consapevolezza. Da gennaio condurrò quattro puntate di un no show nuovo e molto impegnativo che stiamo preparando sin da ora: sarà uno show, come si dice in gergo, di genere”.

© Riproduzione Riservata.