Oroscopo oggi / Paolo Fox, previsioni 11 ottobre 2017: quali sono i segni più fortunati?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 11 OTTOBRE 2017

Piano piano si supera la china per i Gemelli, andando avanti verso la fine dell'anno più saranno chiari percorsi che sono stati interrotti nel corso degli ultimi mesi. Saturno contro ha costretto a fare diverse cose e tagliare rapporti, molti hanno dovuto cambiare casa e riferimenti. Adesso bisogna essere più pazienti e più ottimisti nei confronti del futuro perché qualcuno sta già riscoprendo la voglia di fare e di mettersi in gioco. Questa è una delle giornate più spigolose della settimana per la Bilancia spesa ormai a ritrovare l'equilibrio perduto. Per evitare conflitti forse ha detto troppe volte si e ora deve dimostrare la sua personalità. Chi ha iniziato un percorso in punta di piedi anche sul piano lavorativo ora deve farsi sentire. In questi giorni potrebbe essere più chiaro e persino alzare la voce se occorre. Deve dimenticare una tensione d'amore nata ad agosto.

QUALI SONO I SEGNI IN DIFFICOLTÀ?

Si parte dai segni in difficoltà per quanto riguarda l'oroscopo di LatteMiele. Sull'emittente radiofonica ha parlato il noto astrologo Paolo Fox con la rubrica Latte e Stelle. Per la Bilancia si tratta di una delle giornate più pericolose della settimana. Possono arrivare dei problemi che rischiano di essere molto difficili da superare. E' un momento in cui forse fare un po' di attenzione può essere molto importante. Il Capricorno vive un momento di lieve calo e deve organizzarsi per cercare di uscire da una situazione complicata con un cielo molto interessante che lo aspetta nei prossimi giorni. Nonostante non sia un buon momento l'Ariete supera questo momento brillantemente con grande forza e determinazione. Il Toro vive dei rapporti che sono piuttosto conflittuali sia in amicizia che in amore. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni quando potrebbe arrivare la possibilità di rialzarsi finalmente.

ECCO CHI SALE E CHI SCENDE

E' ora il momento di andare a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica di Latte e Stelle per la giornata di oggi mercoledì 11 ottobre 2017. Sale il segno dei Gemelli che piano piano supereranno la china, cercando di arrivare verso la fine dell'anno sempre in maniera da tenere la testa alta. Saturno contro non è detto che sia stato per forza una cosa negativa, perché ha permesso di tagliare dei rapporti che stavano dando dei problemi piuttosto evidenti. Sale la Vergine che si ritrova a vivere un cielo piuttosto molto convincente. C'è una grande riscossa dietro l'angolo, ma serve un po' di tempo e fiducia nei mezzi perché non è sempre facile ottenere successi senza applicazione, anzi è assai difficile o meglio impossibile. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane intanto oggi ci si può godere un momento davvero molto interessante.

