PARLA CON LEI 2/ Anticipazioni sesta puntata 11 ottobre 2017: Lorenza cerca l’amore

Parla con lei

Questa sera, mercoledì 11 ottobre, alle 21.10 su Fox Life va in onda il sesto episodio della seconda stagione di Parla con lei, il dating show condotto da Andrea Delogu. Anche in questa seconda edizione i protagonisti non potranno scoprire il volto dei loro potenziali partner fino alla fine della puntata. Grazie a una videocamera sul petto, i tre pretendenti saranno seguiti durante l'intera giornata dove si presenteranno e mostreranno aspetti della loro vita. Andrea Delogu e il protagonista li osserveranno comodamente seduti sul divano e commenteranno ciò che accade. Alla fine della puntata il protagonista dovrà scegliere con quale dei tre pretendenti trascorrere la serata per poter approfondire la conoscenza. Stasera conosceremo da vicino Lorenza: per lei sarà amore a prima vista? Conosciamola meglio.

LA PROTAGONISTA DELLA SESTA PUNTATA: LORENZA

La protagonista della puntata di oggi di Parla con lei 2 è Lorenza: 31 anni, capelli biondi, romagnola. “La mia vita non è noiosa, non mi annoio per niente. Da un lato mi occupo di moda lavoro per le fashion week di Parigi. Dall’altro lato mi occupo di spiritualità e ricerca interiore: faccio la coach delle persone che vogliono intraprendere un percorso riconoscenza di sé”, ha detto Lorenza nel suo video di presentazione. Per molto tempo si è dedicata principalmente agli altri, adesso si sta dedicando molto a se stessa. Anche in amore: “Se prima andavo a caccia, adesso mi piacerebbe iniziare ad essere femmina”, ha detto Lorenza. Le sue pretese potrebbero sembrare un po’ alte: “Io non mi ritengo pretenziosa, sono consapevole di ciò che sono e di ciò che voglio. L’asticella è alta perché io mi ritengo… tanta roba”, ha detto sicura la protagonista. Riuscirà a trovare l’amore? Lo scopriremo stasera.

