PECHINO EXPRESS 2017 / Anticipazioni e diretta: chi sarà eliminato? (Sesta puntata)

Pechino Express

Alle 21.20 su Raidue, mercoledì 11 ottobre, torna l’appuntamento con Pechino Express – Verso il Sol Levante, l’adventure game di RAI2 prodotto da Magnolia. Giunti alla sesta tappa, i viaggiatori continueranno il loro viaggio tra nuove sfide, prove e momenti emozionanti ma anche molto divertenti. A guidare la spedizione dei famosi viaggiatori che hanno conquistato il cuore del pubblico ci sarà sempre Costantino Della Gherardesca, perfetto narratore delle avventure delle coppie che accettano di affrontare un viaggio difficile ma anche molto emozionante durante il quale possono contare solo sulle proprie forze. La sesta tappa di Pechino Express 2017 prende il via da Taiwan. A sfidarsi ci saranno sei coppie: i #modaioli (Marcelo Burlon e Michele Lamanna), le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), gli #amici (Guglielmo Scilla e Alice Venturi), i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms) e i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti). Francesco Arca e Rocco Giusti, a rischio eliminazione nel corso della scorsa puntata, saranno costretti a viaggiare in compagnia di un passeggero misterioso. Sarà un concorrente famoso delle scorse edizioni dell’adventure game di Raidue o si tratterà di una star del luogo come è accaduto in una delle tappe precedenti?

LE ANTICIPAZIONI DELLA SESTA TAPPA

Durante la sesta tappa, la seconda a Taiwan, di Pechino Express – Verso il Sol Levante, le coppie ancora in gara dovranno percorrere 257 chilometri. Si partirà da Tainan, capitale durante il periodo imperiale, oggi famosa nel tempo per templi, i palazzi storici e gli snack. Le coppie dovranno raggiungere come traguardo finale Lukang, città che conta meno di 30mila abitanti che vivono prevalentemente dedicandosi all’artigianato. La tappa intermedia sarà al Sun Moon Lake, il più grande lago naturale dell’isola di Taiwan. Durante i 257 chilometri, i viaggiatori dovranno cercare di raggiungere il traguardo affidandosi alla generosità degli abitanti del luogo. Cercheranno così passaggi gratuiti e ospitalità per trascorrere le varie notti presso le abitazioni della città. A fare da cornice e a rendere più suggestiva ed emozionante la nuova puntata di Pechino Express 2017 saranno un mercato notturno, un concorso di bellezza, missioni divertenti in luoghi poco conosciuti ma ricchi di bellezze naturali e ricchi di fascino. Le puntate di Pechino Express possono essere seguite sia su Raidue che sul web grazie al sito ufficiale pechinoexpress.rai.it, dove è possibile seguire le puntate in live-streaming e rivedere on-demand tutti i momenti più emozionanti del viaggio in Estremo Oriente, ascoltare interviste e guardare clip inedite. Pechino Express 2017, poi, è anche sulla radio. Rai Radio2, nel corso delle varie puntate, propone ai propri ascoltatori un gioco che consiste nell’indovinare una canzone. Inoltre, seguendo i programmi di Radio2 dedicati al reality condotto da Costantino Della Gherardesca, è possibile scoprire nuovi retroscena sulle coppie dei viaggiatori.

