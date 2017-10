Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli / Quarto figlio in arrivo? Le rivelazioni inedite del conduttore

Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani, 12 ottobre, in cui ha confidato alcuni importanti segreti sul rapporto con i figli. La moglie, Sonia Bruganelli, inoltre non ha nascosto un suo desiderio: "Ora lo convinco a fare il quarto figlio". La coppia ha tre figli: Silvia, 13 anni, Davide, 11, e Adele, 8. Paolo ha dichiarato di essere un papà dai metodi antichi ma allo stesso tempo un po' bambino. Alla figlie Adele, la più piccola, Bonolis consente l'utilizzo dei social per venti minuti al giorno. L'obiettivo è quello di far vivere i figli anche oltre l'esperienza che offre internet o da un meccanismo tecnologico. Sul fatto di essere un po' bambino è la figlia Adele a spiegare il perchè: "Il mio papà è un bambino quando guarda le partite dell’Inter perché urla.

LE RIVELAZIONI DI PAOLO BONOLIS

Lo sentiamo fino al piano di sopra e si arrabbia tantissimo se l’Inter perde". Bonolis ha anche parlato del programma Chi ha incastrato Peter Pan, ora in onda il giovedì sera su Canale 5 spiegando che Mediaset ha voluto riproporlo dopo sette anni e lui l'ha fatto con buon cuore. Inoltre ha spiegato che i bambini rispetto a nove anni fa sono cambiati molto: "Oggi, quelli di 9 anni sembrano dei quattordicenni rispetto a quelli di allora. Hanno una possibilità di accedere al mondo diversa e sono meno “stupibili”. Sono quasi adolescenti. Così in questa nuova edizione ci siamo trovati ad affrontare una situazione più difficile. In più, rispetto agli ascolti, non ci ha giovato la collocazione al giovedì. Però mi piace farlo e sono contento che l’azienda abbia preso questa decisione".

© Riproduzione Riservata.