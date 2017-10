RDS ACADEMY 4 / Anticipazioni puntata 11 ottobre: la finale, chi vincerà il contratto con la radio?

I giudici di RDS Academy 4

Grande attesa per l’ultima puntata del talent show RDS Academy 4 in onda questa sera, mercoledì 11 ottobre 2017, alle 21.10 su Real Time Il vincitore del talent show avrà l’opportunità di firmare un contratto radiofonico di un anno con Rds. Si tratta di un’esperienza altamente formativa ma anche di un’importante occasione lavorativa: ricordiamo che i tre precedenti vincitori di RDS Academy - Giuditta Arecco, Melania Agrimano e Valerio Scarponi - sono ancora oggi voci del palinsesto della radio. In giuria troviamo Anna Pettinelli, voce storica di Rds e severa direttrice dell’Academy, Matteo Maffucci, insegnante di musica radiofonica, e Giuseppe Cruciani, il conduttore dell’irriverente programma La zanzara. Come sempre sarà la voce di Rossella Brescia a raccontare l’avventura degli aspiranti speaker radiofonici. Special Guest della puntata finale sarà Francesca Michielin, che presenterà nell’Auditorium multimediale di Rds una originale versione acustica del suo ultimo singolo “Vulcano”.

I FINALISTI

I tre finalisti che si conteranno il contratto di un anno con RDS sono: Vittoria Marletta, Filippo Ferraro e Davide Damiani. La catanese Vittoria, 27 anni, è caporedattrice di una testata online siciliana e speaker di un radiogiornale della provincia; di sé dice: “Quando alzo il cursore del microfono, semplicemente io vivo. Normalmente, penso troppo alle possibili conseguenze delle mie azioni, mentre quando sto conducendo godo di quel momento a pieno”. Filippo Ferraro, 30 anni, viene da Padova ma vive a Milano dove fa lo speaker: “Sono una persona molto curiosa, amo informarmi, conoscere, e ho una grande passione per musica, cinema e lettura… una delle mie prime foto da piccolo raffigura me con un microfono in mano”, ha detto presentandosi. Davide ha 29 anni e non ha mai fatta radio in vita sua. Dice di essere sempre in cerca di nuove avventure e sfide da superare.

