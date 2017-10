REALITY SHOW IN CONVENTO/ Fotomodelle con le suore: niente alcol, sesso e cellulari e sveglia all'alba

Una immagine dal reality show "Bad habits, Holy Orders"

La nuova frontiera del reality, ormai alla frutta come dimostra il caso del Grande fratello, sorta di riunione di zombie che annoia i partecipanti e gli spettatori, è stata raggiunta in Inghilterra. Quello che comincerà ad andare in onda sul Canale 5 della televisione inglese nei prossimi giorni va a pescare in un posto che si pensava, almeno quello, al di fuori di certa televisione trash. Eppure le telecamere sono entrate in un convento inglese, a Norfolk, e non per riprendere la vita ritirata dei religiosi, come fatto ad esempio nel film uscito qualche annuo fa che riprendeva la vita quotidiana di frati di clausura per raccontare la loro straordinaria esperienza di silenzio e preghiera. No, qua si prendono cinque belle ragazzone, definite dai media inglesi "party girl", noi potremmo chiamarle "ragazze cubo" quelle che per lavoro attizzano con movenze sexy la gente nelle discoteche e nei club con le loro grazie. Gli è stato spiegato che dovevano intraprendere un "viaggio spirituale", ma quando hanno scoperto che si trattava di vivere in un convento sono rimaste scioccate e spaventate. Intitolato "Bad Habits, Holy Orders" (cattive abitudini, ordini santo) secondo suor Frances Ridler delle Figlie della Divina Carità di Swaffham, si è trattato di una sorta di "montagne russe" ma alla fine si dice convinta che il programma è un ritratto onesto delle vita religiosa e che farà del bene alla Chiesa.

Sempre secondo la suora, le religiose si sono convinte a prender parte al reality perché "non sempre le suore sono ritratte bene dai media" citando film come Sisters Act, che in effetti le ritrae come delle stupidelle. Alla fine sembra che anche le party girl siano rimaste contente: due settimane in convento hanno cambiato la nostra vita, hanno detto. Una di loro adesso lavora come volontaria in un centro di cura e un'altra con i senzatetto. Per un'altra di loro, è stato il momento più felice della mia vita, ha commentato. Ci sono state situazioni molto forti come quando una suora ha parlato loro del dolore del lutto e le ragazze si sono messe a piangere e hanno cercato di consolare la religiosa. "E' stato un momento spirituale, dato da Dio. Posso dire onestamente che abbiamo fatto loro vivere qualcosa di inedito" ha commentato suor Francis. Purtroppo, ha detto ancora, sono state tagliate alcune scene, come un pellegrinaggio e le meditazioni quotidiane preparate dalle suore. Le vie del Signore evidentemente passano anche dalla tv…

