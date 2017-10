Radja Nainggolan e le finte nozze con Claudia Lai/ Foto, il Ninja posa in abito nuziale accanto alla moglie

Radja Nainggolan e Claudia Lai - Diva e Donna

Radja Nainggolan e la moglie Claudia Lai sono convolati a nozze. Ma solo per finta. Il calciatore della Roma e la sua dolce metà, infatti, sono stati i protagonisti di un servizio fotografico durante il quale hanno provato l’ebbrezza d’indossare gli abiti nuziali. Il Ninja e Claudia, pur essendosi sposati con rito civile nel 2011, non avevano mai indossato un tipico abito da matrimonio e l’evento ha scatenato in entrambi una marea di emozioni. Il settimanale Diva e Donna ha così pubblicato le foto della coppia mentre andava a nozze finte. Claudia, con i capelli blu elettrico e un diadema sulla testa, indossava un principesco abito bianco mentre Nainggolan ha optato per un completo blu, abbastanza eccentrico, che si sposa alla perfezione con il look ribelle che il Ninja è solito sfoggiare sia in campo che nella vita di tutti i giorni. Felicemente sposati dal 2011 e genitori di Aysha (nata nel 2012) e Mailey (nata nel 2016), Radja e Claudia, sono tornati per un giorno ad essere degli sposini.

LE DICHIARAZIONI DEI FINTI SPOSI

Indossare l’abito bianco per Claudia Lai è stata una grandissima emozione. La moglie di Radja Nainggolan, infatti, ha raccontato: “Non avevo mai indossato un abito bianco: è stata una grande emozione. Anche per Radja: l'ho visto un po' in soggezione... E' stato un po' come rinnovare la nostra promessa d'amore” – racconta Claudia che, accanto al marito, ha vissuto l’evento come se fosse davvero il giorno del suo matrimonio. Come due sposini, Claudia e Radja si abbracciano, si tengono per mano e si scambiano un dolce bacio. Un rapporto forte e sincero, dunque, quello che lega il Ninja e Claudia che, al noto settimanale, ha dichiarato ancora: “Anche perché quelle vere non sono state proprio da fiaba: niente abito bianco, né festa da mille e una notte”. Pur non avendo avuto un giorno da principessa, Claudia si gode la sua bellissima favola d’amore insieme al marito e alle sue bambine.

© Riproduzione Riservata.