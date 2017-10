Riccardo Scamarcio / Beccato sul set con una misteriosa bionda: l'amore per la Golino e l'anarchia

Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio è di nuovo innamorato? L'affascinante attore dagli occhi di ghiaccio, ad inizio mese è stato beccato per le vie di Roma in sella ad una moto e in compagnia di una misteriosissima bionda: di chi si tratta? L'attore 37enne, da quando è tornato single non ha mai dato molto modo di far parlare delle sue nuove ed presunte storie d'amore. Dopo l'ipotetico "scoop" è però arrivata la verità: in sella con Riccardo c'era Euridice Axen con una parrucca. I due infatti, stanno girando il nuovo film di Paolo Sorrentino, dal titolo "Loro". La pellicola è incentrata sulla vita di Silvio Berlusconi. I due, dopo essere stati paparazzati, sono finiti tra le pagine dei giornali di gossip ma, il potenziale flirt è stato fin da subito "smentito" dal lavoro sul set. Axen inoltre, del tutto irriconoscibile con la sua strana parrucca addosso, appare molto innamorata ma non di Riccardo. L'attrice infatti è felicemente fidanzata con Raul Penya, attore de Il Segreto.

Riccardo Scamarcio, le parole su Valeria Golino

Lo scorso aprile, Riccardo Scamarcio ha nuovamente riaperto il cuore raccontando la fine della sua storia d'amore con Valeria Golino. Ad un passo dai fiori d'arancio l'ex coppia, dopo molti anni d'amore si è definitivamente lasciata. Intervistato dal Corriere della Sera, Scamarcio ha confessato che Valeria è il "suo sangue". Dopo 12 anni di relazione, sembra che la Golino abbia lasciato in lui un segno del tutto indelebile: “Qualunque cosa io dica non può essere davvero attinente con la storia d’amore che abbiamo avuto. In un’intervista, un rapporto lungo oltre dieci anni si può solo ridurre, minimizzare. Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione, che è il mio sangue, è il mio amore. Non posso rispondere, perché ogni storia che dura tanto si basa sull’amore vero, che non ha condizioni, non è programmato. Se t’innamori di una persona, t’innamori di quella persona, sfuggi a qualunque ragionamento”. Oltre all'amore, Scamarcio ha parlato anche di politica: "Contesto le regole, contesto lo Stato. Ma se, come ora, lo Stato è crollato, io che attacco? Ora, paradossalmente, sono un anarchico in cerca di Stato".

