Roberto da Crema/ Video, lo scherzo de Le Iene: tagliano i baffi... al Baffo!

Roberto da Crema “il Baffo”, lo scherzo de Le Iene

Roberto da Crema, detto il “Baffo”, è caduto nel tranello tesogli da Le Iene. Celebre per le sue televendite ricche di passione e arricchite da sospiri che lo hanno reso noto lungo tutta la penisola, Roberto da Crema è riconosciuto per il suo celebre baffo, da cui non si è mai separato. Fino a quando non ha incontrato sulla sua strada DJ Mitch, inviato de Le Iene. Questa estate il conoscente di Roberto da Crema, complice de Le Iene, lo ha contattato per proporgli una collaborazione per una campagna di pubblicità. L’addetto stampa, con il capo in ritardo all’appuntamento, gli propone un trattamento rilassante per indurlo a cadere nella trappola: Roberto da Crema si addormenta e si concede ignaro ai carnefici del suo amato baffo. Una volta rinsavito, il "Baffo" si accorge del taglio e sfocia la sua rabbia contro l'improvvisato barbiere e DJ Mitch, prima che venga informato che si tratta di uno scherzo firmato da Le Iene. La reazione della figlia è di stupore assoluto: è la prima volta che lo vede senza i suoi baffi!

LA VENDETTA DEL BAFFO

Roberto da Crema detto "mezzo Baffo" dopo lo scherzo orchestrato da DJ Mitch, inviato de Le Iene. Nella puntata del noto programma in onda su Italia Uno Roberto da Crema è stato ospite in studio di Ilary Blasi e Teo Mammuccari (con Roberto da Crema che nel 2004 era un inviato della sua trasmissione Libero, in onda su Rai Due), ed ha potuto consumare la sua vendetta contro l'amico che lo ha raggirato: Dj Mitch, che porta una lunga cresta, è stato sottoposto ad una "sforbiciata" dalla conduttrice. La legge del contrappasso, con Roberto da Crema che è riuscito a vendicarsi dopo il torto subito. Grandi risate nonostante il "danno di immagine" nei confronti del celebre televenditore, che da alcuni anni è impegnato insieme alla figlia Valentina nella sua nuova realtà imprenditoriale: i magazzini PubbliStore, pubblicizzati da loro due negli spot tv.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SCHERZO AL BAFFO ROBERTO DA CREMA

