SQUADRA MOBILE 2/ Anticipazioni dell'11 ottobre 2017: Sabatini riuscirà ad uccidere Guaraldi?

Squadra Mobile 2, in prima Tv su Canale 5

SQUADRA MOBILE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, andrà in onda la quinta puntata di Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati la settimana scorsa: Sabatini è furioso e addolorato per la morte di Vanessa ed assegna ogni responsabilità con Ardenzi. La stessa colpa viene al capo della Mobile da parte dei giornali nazionali, che puntano il dito contro le autorità per via dello scontro a fuoco fra Polizia e criminali. Ardenzi invece ha un'idea diversa su quanto è accaduto e crede che in realtà l'obbiettivo non fosse Vanessa, ma Sabatini. Poco dopo, la Mobile riceve una segnalazione da parte di una donna riguardo al rapimento di Sara Novelli, una giovane titolare di un negozio. Il marito della potenziale vittima afferma di averne perso le tracce già nella stessa mattinata ed emerge che il rapimento potrebbe essere stato fatto per colpire il padre, un miliardario, e che il marito di Sara potrebbe essere coinvolto nel caso. I movimenti bancari dell'uomo rivelano infatti che ha prelevato 300 mila euro dal conto del suocero. Nel frattempo, il medico legale scopre che Vanessa è stata uccisa da un cecchino grazie ad un fucile di precisione. La Mobile scopre invece che la donna stava vivendo un ricatto, forse per mano di Sabatini, dato che il fratello è stato rapito. Si scopre in seguito che in realtà è stato rilasciato dopo la morte della sorella. Più tardi, l'auto di Ardenzi prende fuoco a causa di un innesco collegato al motore, ma riesce a fuggire appena in tempo. Nello stesso momento, Cecilia e Riccardo vivono il loro appuntamento in serenità, minata poi dalla scoperta che il capo della squadra ha subito un attentato. Le indagini su Vanessa però vanno avanti ed emerge che la donna fosse in cinta di una bambina e che da un mese viveva ormai in un residence. Dopo aver inseguito Novelli ed aver assistito ad uno scambio di soldi con uno sconosciuto, Sandro e Riccardo riescono a trovare Sara ancora viva all'interno di un casolare. Devono tuttavia fare i conti con il rapitore, che viene messo in fuga grazie ad uno stratagemma ed infine muore durante l'inseguimento di Giacomo. Intanto, Sabatini chiede a Guaraldi di riferirgli ogni particolare sui movimenti di Ardenzi, mentre quest'ultimo scopre che Sara è stata rapita dal marito per ripagare gli strozzini del denaro prestato al gioco. Una volta che il capo della squadra raggiunge il cimitero per rendere omaggio alla tomba di Vanessa, Sabatini viene avvisato e decide di mettersi in contatto con la sua nemesi. Claudio scopre così che Roberto non è responsabile della morte della compagna, non sapendo che in quel momento Cocco si sta risvegliando dal coma. La Mobile invece segue un presunto caso di droga collegato ad una ragazza, forse fidanzata con uno spacciatore. Dato che Ardenzi farà di tutto per proteggere Cocco, Sabatini decide di fingersi medico per potersi avvicinare alla sua camera ed ottenere le informazioni in suo possesso. Cocco svuota il sacco senza esitare ed infine viene ucciso. Manzi tuttavia cerca di fermare il criminale all'esterno della stanza, ma lo scontro si trasforma a suo sfavore e viene eliminato.

ANTICIPAZIONI DELL'11 OTTOBRE 2017, PUNTATA 5

Ora che Cocco ha parlato, Sabatini è a conoscenza del coinvolgimento di Guararldi e che è lui l'informatore di Ardenzi. Il capo della Mobile dovrà quindi fare di tutto per proteggerlo prima che venga ucciso dal criminale, che continua a cercare i diamanti rubati. Nel frattempo, il caso del giorno impegna la squadra su una rapina avvenuta in banca, scattata in seguito ad un finto allarme bomba. Anche se gravemente ferito, Sabatini riuscirà alla fine a fuggire e si impegnerà per trovare una registrazione che possa incastrare Guaraldi. Ancora una volta le azioni del criminale si incroceranno con quelle di Ardenzi, che ha come obbiettivo il recupero dello stesso nastro. Intanto, Isabella continua la lotta contro lo stalker che la sta perseguitando orami da tempo, mentre la squadra si concentra sulla Marina e sulla connivenza con la malavita della Capitale.

