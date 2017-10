STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Squadra Mobile (mercoledì, 11 ottobre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, la programmazione dei canali Mediaset ha in serbo per i suoi spettatori tante sorprese, ricche di contenuti di grande qualità. Come accade per ogni prima serata targata Mediset, saranno tantissimi i film trasmessi dalle varie emittenti. Pellicole drammatiche, comiche e d'azione intratterranno il pubblico, accompagnati da programmi d'informazione ed intrattenimento. Uno dei programmi più attesi e seguiti della serata sarà la nuova puntata della serie tv poliziesca, Squadra Mobile operazione capitale. Il programma di intrattenimento Big Show con Andrea Pucci è invece la proposta di Italia 1 mentre Rete 4 manda in onda il film dramamtico L'amore all'improviso - Larry Crowe con Julia Roberts e Tom Hanks. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Partendo proprio da Canale 5, la serie tv interpretato da Danile Liotti e Giorgio Tirabassi, Squadra Mobile operazione capitale, è ormai approdata alla quinta puntata. La sete di vendetta di Sabatini è ancora forte, tanto da spingerlo ad uccidere Italo Manzi ed Ernesto Cocco. Dopo i due omicidi l'ex poliziotto, ferito ad una gamba da uno delle vittime, sarà costretto a fuggire. In seconda serata sarà la volta di Matrix con i consueti approfondimenti sui principali fatti di attualità e cronaca. Su Italia 1 è tempo di risate con Big Show, il programma d'intrattenimeno condotto da Andrea Pucci. In seconda serata toccherà alla Gialappa's Band ed a Mai Dire Gf Vip. Le 3 voci fuori campo della Gialappa's commenteranno in chiave ironica i momenti più divertenti del grande Fratello Vip. Su Rete 4 sarà trasmesso il film comico L'amore all'improvviso-Larry Crowne, interpretato da Tom Hanks e Julia Roberts.

Larry, dopo aver perso il suo lavoro da manager di una grande catena di negozi, decide di riprendere a studiare. Si iscrive di nuovo al liceo e poco dopo si innamora di una delle sue insegnanti. In seconda serata andrà in onda Apocalypto, film drammatico diretto da Mel Gibson. Una tribù dello Yucatan viene assalita da un gruppo di guerrieri Maya, intenzionati a rapire i più giovani del villaggio per compiere dei sacrifici umani in onore dei loro dei. Solo Zampa di Giuaguaro riuscirà a sopravvivere alla furia omicida dei Maya.

La5 propone il film drammatico il Grande Gatsby. Dopo essere stato ricoverato in un centro riabilitativo per alcolisti, Nick racconta al suo terapeuta di Gatbsy, l'uomo più in gamba che abbia mai incontrato in vita sua. Su Mediaset Extra spazio alle avventure degli inquilini del Grande Fratello Vip, mentre su Iris andrà in onda il film The Unsaid- Sotto silenzio. La vita di Michael, uno psicologo molto affermato, viene sconvolta dal suicidio di suo figlio Kyle, che a soli 16 anni si toglie la vita. Su Italia 2 spazio al film Death Race, mentre su Top Crime andranno in onda due episodi di Rizzoli and Isles. Su Boing, spazio ai più piccoli con Yoy soi Franki.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

- Canale 5 ore 21.10 Squadra Mobile operazione capitale, serie tv poliziesca

Ore 23.30 Matrix, programma d'approfondimento

- Italia 1 ore 21.10 Big Show con Andrea Pucci, programma d'intrattenimento

Ore 23.45 Mai dire Gf Vip, programma comico

- Rete 4 ore 21.10 L'amore all'improvviso-Larry Crowne, film comico

Ore 23.30 Apocalypto, film drammatico

- La5 ore 21,10 Il grande Gatsby, film drammatico

- Mediaset Extra ore 21.00 Diretta dal Gf Vip, reality show

- Iris ore 21.10 The Unsaid-Sotto silenzio, film drammatico

- Italia 2 ore 21.00 Death race, film d'azione

- Top Crime ore 21.10 Rizzoli and Isles, serie tv poliziesca

- Boing ore 20.55 Yoy soy Francky, cartone animato

