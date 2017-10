STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un paese quasi perfetto (mercoledì, 11 ottobre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, le reti Rai hanno una programmazione buona e soddisfacente. Tre i film previsti, uno di genere commedia su Rai Uno, un altro di genere azione su Rai 4 e l'ultimo di genere thriller in onda su Rai Movie. Su Rai Due ritorna il reality di genere avventura, mentre su Rai 5 è previsto un film documentario di genere musicale. Rai Premium invece dà la possibilità di rivedere in replica un episodio di "Provaci ancora prof!" settima stagione. Probabilmente molti telespettatori sceglieranno di seguire il programma "Chi l'ha visto?" in onda sul canale Rai Tre. I programmi previsti in seconda serata sui canali Rai Uno, Rai Due e Rai Tre sono, il talk show "Porta a Porta" del noto conduttore televisivo Bruno Vespa, il docureality curato dal regista Alberto D’Onofrio dedicato al mondo dei giovani che questa sera è intitolato "Giovani e Sport", e per finire il TG3 Linea Notte seguito da Rai Parlamento e subito dopo da Rai Cultura con "Diario civile" sul canale Rai 3. Ma vediamo adesso insieme la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

Il canale Rai Uno propone "Un paese quasi perfetto", una pellicola tutta italiana di genere commedia con Silvio Orlando, Carlo Buccirosso e Fabio Volo. In una piccola località della Lucania, tre amici cercano di riprire una fabbrica per ridare un lavoro ai tanti disoccupati del posto. Impresa ardua ma non impossbile. Ritorna su Rai Due il reality "Pechino Expess-Verso il Sol levante". I concorrenti sono ormai alla sesta tappa del viaggio e dovranno percorrere circa 250 chilometri. A guidare ed istruire i viaggiatori è, come sempre, l'insostituibile Costantino della Gherardesca, ex-concorrente della prima edizione del reality nel 2012. Sempre molto seguito su Rai Tre, "Chi l'ha visto?", il programma dedicato alle persone scomparse. Ritorna il caso del calciatore Denis Bergamini investito da un camion anni addietro. All'epoca si è parlato di suicidio ma i famliari non hanno mai considerato tale ipotesi. I telespettatori sono invitati a segnalare eventualmente fatti importanti relativi alle persone scomparse. Coloro che preferiscono il genere azione possono seguire su Rai 4 il film "Il monaco", con Chow Yun-Fat, Victoria Smurfit e Seann William Scott. Una preziosa pergamena è stata custodita per più di sessant'anni da un monaco Tibetano che, ad un certo punto, decide di passarla in eredità a qualcuno che sia degno di conservarla e di vigilare sull'antica pergamena.

Chi ama il suono della chitarra elettrica potrà seguire su Rai 5 il film documentario "It Might Get Loud" e sentire le testimonianze di tre grandi musicisti rock tra cui Jimmy Page. Rai Movie intraterrà i suoi telespettatori con la pellicola di genere thriller "1981: Indagine a New York", del regista statunitense J. C. Chandor. Pur avendo sempre lavorato onetamente, un imprenditore di New York si ritroverà ad avere problemi prima con la malavita locale e poi con la finanza. I protagonisti della storia sono interpretati da Oscar Isaac, David Oyelowo e Jessica Chastain. Chi avesse perso l'ultima puntata di "Provaci ancora prof! 7" in onda giovedì scorso sulla rete ammiraglia in prima visione, può seguirla su Rai Premium. L'episodio vede la simpatica professoressa Camilla Baudino che, ancora una volta, non riesce a tenersi fuori dalle indagini relative ad un nuovo delitto. La sua perspicacia sarà molto utile al commissario Berardi incaricato di risolvere il caso. Nel cast, oltre a Veronica Pivetti nei panni di Camilla, ci sono anche Enzo Decaro, Pino Ammendola, Paolo Conticini e Ludovica Gargari.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

Rai Uno ore 21.25 Un paese quasi perfetto, film commedia

Rai Due ore 21.20 Pechino Express, reality genere avventura

Rai Tre ore 21.15 Chi l'ha visto, programma di inchieste

Rai 4 ore 21.00 Il monaco, film genere azione

Rai 5 ore 21.15 It Might Get Loud, film documentario

Rai Movie ore 21.10 1981: Indagine a New York, film genere thriller

Rai Premium ore 21.20 Provaci ancora prof! 7, serie televisiva.

