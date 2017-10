STRISCIA LA NOTIZIA/ Anticipazioni e servizi puntata 11 ottobre: ottimi ascolti per la storica coppia

Striscia la notizia su Canale 5

Anche oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda quotidiano appuntamento con Striscia la notizia, il programma ideato da Antonio Ricci che ha compiuto 30 anni. Anche ieri sera il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha registrato ottimi ascolti: la puntata di martedì 10 ottobre, in onda dalle 20.46 alle 21.32, ha registrato una media di 5.094.000 spettatori con uno share del 19.4%. Il programma è molto apprezzato anche dal popolo del web, che commenta sui social con l’hashtag #striscia: “Grazie Striscia. Ti considerano una testata satirica e invece sei tra le poche che fanno veramente servizio pubblico” e “Comunque #striscia è uno dei migliori programmi da sempre”, scrivono due utenti su Twitter. Molto apprezzati anche i due storici conduttori: “E poi ci sono io che ogni volta che Iacchetti dice ‘adoro’ rido come una cretina #striscia #Striscialanotizia”.

CRITICHE PER FEDEZ E FERRAGNI

Nella puntata di ieri è stato mandato in onda il servizio di Valerio Staffelli che consegna il tapiro d’oro a Chiara Ferragni per aver fatto fare al suo cane i bisogni nel giardino del condominio. La fashion blogger, in compagnia del suo fidanzato Fedez, ha smentito la notizia dicendo che si tratta di notizie false diffuse dai condomini. Anche questa vola i due hanno suscitato reazioni diversi nel pubblico di Striscia: “E basta! Striscia lo so che si fa per l’audience, ma andare a finire così in basso dando peso pure alla fidanzata Fedez, vi prego tornate ad essere il punto di riferimento di parecchi italiani”, “Antipatica come nessuna #chiaraferragni sei una miracolata #Striscia #Striscialanotizia” e “Nemmeno William e Kate hanno tutte queste attenzioni…”, scrivono gli utenti di Twitter più critici. Qualcuno però difende il rapper e la fidanzata: “Mi sono simpatici entrambi! Bella coppia”.

