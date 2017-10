Sossio Aruta / Uomini e donne, il cavaliere al centro dello studio con Manila, è amore?

Sossio Aruta, Trono over

Novità importanti in arrivo nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne dove, dopo aver parlato a lungo di Gianfranco e Gemma Galgani, si tornerà proprio su Sossio Aruta. Il nostro Re Leone è tornato ad essere protagonista di questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi e tutto per via dell'arrivo di Manila Boff ex conoscenza di Uomini e donne e della sua versione giovane di qualche anno fa. Manila è una donna in carriera alla ricerca di un amore per il resto della sua vita ma, al momento, sta proprio conoscendo il calciatore con il quale è riuscita a sentirsi e uscire qualche volta. I due stanno andando avanti a gonfie vele e la loro conoscenza potrebbe presto portare risultati insperati soprattutto da Tina Cipollari che continua come sempre a prendere di mira il calciatore.

IL BACIO CON MANILA E L'INTERESSE VERSO FEDERICA

In passato Sossio Aruta non ha certo brillato per trasparenza e lealtà all'interno del programma e questo lo ha fatto finire nel mirino dell'opinionista che in ogni puntata del trono over lo affronta a muso duro. Anche in questa amicizia con Manila Boff non ci vede niente di buono e questo non fa altro che alzare la tensione in studio durante le puntate. Anche oggi si parlerà di Sossio Aruta e della conoscenza con Manila. Maria De Filippi racconterà che non solo i due si sono visti ancora ma che tra loro c'è stato un bacio ma la dama si è sentita ancora con un altro. Questo non scuote Sossio e fa adirare Tina Cipollari ma le cose peggiorano quando il calciatore svela di aver lasciato il numero a Federica e vorrebbe che lo accettasse. L'amicizia con Manila finirà presto?

