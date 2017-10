THE GOOD SHEPHERD - L'OMBRA DEL POTERE/ Su Iris il film con Robert De Niro (oggi, 11 ottobre 2017)

Il film in seconda serata su Iris

ROBERT DE NIRO ALLA REGIA

The Good Shepherd - L'ombra del potere va in onda su Iris oggi, mercoledì 11 ottobre 2017 alle ore 23,35. Si tratta di una pellicola d'azione che è stata diretta da Robert De Niro nel 2006. Nel cast oltre a De Niro, altri attori di grosso spessore come Matt Damon, Angelina Jolie, Joe Pesci e Billy Crudup. L'intera trama è ispirata alla vera storia della CIA e basata su uno script creato da Eric Roth. Quest'ultimo ha curata le sceneggiature di grandi colossal del cinema americano come Forrest Gump. The Good Shepherd - L'ombra del potere è uscito nei cinema americani nel marzo del 2007. La trama racchiude in se tutti i venticinque anni della storia della CIA. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE GOOD SHEPHERD - L'OMBRA DEL POTERE, LA TRAMA DEL FILM

La narrazione parte nel periodo del secondo conflitto mondiale. In quegli anni l'organizzazione d'intelligence americana era nota con l'acronimo di OSS, che stava per Office of Strategic Services. Terminata la seconda guerra mondiale, il film continua con la descrizione dello sbarco a Cuba, operato su ordine dello stesso direttore dell'organizzazione d'Intelligence. L'intera storia è raccontata attraverso la vita di Edward Wilson. Quest'ultimo è un promettente studente universitario della facoltà di Lettere dell'Università di Yale. Grazie alle sue spiccate abilità logiche, entra a far parte della confraternita degli Skull and Bones. Questa, altro non è che un'organizzazione studentesca fittizia gestita dalla CIA per reclutare nuovi allievi da inserire del servizio d'intelligence americano. La vita di Eric cambia radicalmente. Una volta arruolato nella CIA, inizia un durissimo addestramento a Londra. Il ragazzo si trasforma in un agente freddo e calcolatore. Impiegato come agente infiltrato, entra a far parte di diverse missioni. Si allea con i nazisti e poco dopo con i russi. Il nuovo ed unico obietto di vita di Eric è esclusivamente quello di assecondare il bene della sua Nazione. In una conversazione che l'agente tiene con un pericoloso criminale mafioso, Eric riconosce che l'unico gruppo etnico al comando egli Stati Uniti è bianco e protestante. Pur di assecondare il bene supremo, Eric finirà però col perdere di vista i valori più importanti. L'uomo verrà infatti bruscamente allontanato da sua moglie e suo figlio, finendo col perdere ogni forma di contatto con la vita reale.

© Riproduzione Riservata.