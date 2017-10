THE UNSAID - SOTTO SILENZIO/ Su Iris il film con Andy Garcia (oggi, 11 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Iris

The Unsaid - Sotto silenzio va onda su Iris oggi, mercoledì 11 otobre 2017 alle ore 20.55. Il thriller del 2001 è stato diretto da Tom Mc Loughin e interpretato da Andy Garcia, Vincent Kartheiser, Trevor Blumas, Linda Cardellini, Sam Bottoms e August Schellenberg. Linda Cardellini, che nel film interpreta Shelly Hunter, è un'attrice americane di origini italiane. Nel 2015 ha preso parte alle riprese del film Avengers: Age of Ultron, in cui ha vestito i panni della consorte di Occhio di Falco. Sempre nel 2015 è entrata a far parte del cast della serie tv Bloodline, che in Italia è trasmessa su netflix. Ma ecco al trama del film nel dettaglio.

THE UNSAID - SOTTO SILENZIO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Michael Hunter è un psicoterapeuta di successo. Suo figlio Kyle, un sedicenne problematico e in preda a una gravissima forma di depressione, si toglie la vita, nonostante le cure affidate a un collega di Michael. Quest'ultimo, non riesce ad accettare quando accaduto, sentendosi in parte colpevole per la morte di Kyle. Michael, distrutto dal dolore per il terribile lutto, decide di lasciare sua moglie, allontanandosi anche da Shelly, sorella di Kyle. Passano tre anni e Michael sembra essersi leggermente ripreso dalla tragedia. Durante una conferenza incrocia una sua ex allieva, Barbara. La ragazza gestisce un importante centro di accoglienza per ragazzi problematici. La donna, comprendendo il profondo stato di frustrazione in cui desta Michael, decide di concedergli una forma di riscatto dalla vita, affidandogli il caso di un ragazzo disagiato della sua struttura, Tommy Caffey. Il ragazzo è sotto shock da quando ha assistito all'uccisione di sua madre, a opera del padre. Barbara è molto preoccupata per il ragazzo, che di li a poco potrà lasciare il centro al compimento dei 18 anni. Tommy non è ancora in condizione di abbandonare la struttura. Dopo un primo rifiuta, Michael decide di aiutare Tommy.

