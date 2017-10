UN PAESE QUASI PERFETTO/ Su Rai 1 il film con Fabio Volo (oggi, 11 ottobre 2017)

Un paese quasi perfetto su Rai 1

NEL CAST FABIO VOLO

Il film Un paese quasi perfetto va in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, alle ore 21.15. La commedia italiana del 2016 è stata scritta e diretta da Massimo Gaudioso, noto regista e attore che nel 2016 ha diretto altri due film, L'abbiamo fatta grossa e Rafael. Un Paese quasi perfetto è un riadattamento di una pellicola francese. Quest'ultima ha poi preso spunto da una pellicola canadese. Nel cast troviamo Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso, Nando Paone, Miriam Leone e Gea Martire. Silvio Orlando, attore comico e drammatico, nel 2016 è entrato a far parte del cast di The Young Pope, la serie tv scritta e diretta da Paolo Sorrentino, andata in onda durante la scorsa stagione televisiva su Sky Atlantic. Ma ecco nel dettaglio la trama del film comico.

UN PAESE QUASI PERFETTO, LA TRAMA DEL FILM

Quasi tutti gli abitanti di Pietramezzana, piccolo paesino lucano, vivono solo grazie al sussidio della Cassa integrazione. L'unica attività in grado di dare lavoro a gran parte degli abitanti del piccolo centro (una miniera) è ormai totalmente dismessa. La costruzione di un lago artificiale ha infatti provocato un disastroso incidente che ha causato la distruzione delle miniera, che di li a poco è stata definitivamente chiusa. Il sindaco di Pietramezzana, cerca in qualche modo di risollevare le sorti del paesino. Lo fa contattando un ricco imprenditore del nord al quale chiede di aprire un suo stabilimento proprio nei pressi del paesino lucano. Per l'apertura della fabbrica, l'imprenditore sarebbe disposto ad usufruire dei fondi europei. La sottoscrizione del contratto tra il sindaco e l'imprenditore, però, prevede la presenza in paese di un medico. Grazie a un ricatto, l'intera popolazione di Pietramezzana riesce nell'intento di far trasferire un medico di Milano, Gianluca Terragni, proprio nel paesino. Purtroppo tutti gli sforzi si rivelano inutili. Nicola, direttore della filiale bancaria locale, si accorge che l'imprenditore intendeva truffare tutti, intascandosi semplicemente i fondi. Quando Gianluca sta per tornare a Milano viene folgorato da un'idea geniale, ovvero trasformare Pietramezzana in un entusiasmante centro turistico.

© Riproduzione Riservata.