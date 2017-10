UN POSTO AL SOLE / Matteo rifiuta l'aiuto di Marina: la sua vita è in pericolo?

Un posto al sole

uovi problemi caratterizzeranno la relazione tra Matteo e Marina anche nella puntata di Un posto al sole di questa sera, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Solo ieri abbiamo visto la Giordano chiedere un consiglio ad Ornella riguardo alla salute di Matteo, ancora alle prese con le gravi conseguenze dell'alcolismo. Ma il personaggio interpretato da Luca Ward non prenderà affatto bene questa intromissione della sua amante e avrà con lei un duro scontro: le chiederà di restare fuori dai suoi problemi e di non intromettersi in faccende che non lo riguardano. Saranno parole dure che causeranno una maggiore preoccupazione dell'imprenditrice: abbandonato a se stesso, come più volte accaduto in passato, Matteo potrebbe presto cacciarsi ancora una volta nei guai, peggiorando una salute già cagionevole. Eppure ogni richiesta e tentativo di aiuto da parte dei Marina, finirà per essere categoricamente rifiutato.

Un posto al sole: Matteo in pericolo, Luca è innocente?

Quando ha accettato di assumere la difesa di Luca Grimaldi, Niko aveva messo le cose in chiaro con i suoi colleghi: il poliziotto non avrebbe dovuto diventare l'eroe della situazione e avrebbe dovuto pagare per le sue colpe. Ma non tutto andrà come previsto e il figlio di Angela potrebbe trovarsi davanti all'ennesima brutta sorpresa: nonostante gli accordi presi, infatti, Ugo e Susanna sembreranno avere altro in mente cambiando la strategia difensiva accordata inizialmente con il loro collega. Come prenderà Niko tale decisione? Roberto Ferri sarà nuovamente protagonista, con il suo rapporto a tratti sorprendente con Alice. La bambina si troverà a Palazzo Palladini in compagnia del padre ma faticherà a nascondere la propria noia nel trascorrere tante ore senza nulla da fare. Il suo desiderio sarebbe quello di conoscere l'albergo nel quale Elena ha cominciato a lavorare grazie all'aiuto proprio dell'ex marito di Marina. Sarà lui stesso ad accompagnare Alice per una visita alla madre?

