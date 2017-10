UNA VITA / La dichiarazione d'amore di Mauro a Teresa: basterà per sconfiggere Cayetana?

Una Vita

Nuovo appuntamento con Una Vita oggi su Canale 5 e nuovi problemi per Teresa, protagonista femminile della telenovela spagnola. La maestra, infatti, riceverà una lettera che le farà vacillare tutte le sue certezze mettendo allo stesso tempo in pericolo il suo grande segreto. Sarà Mauro a scriverle una dichiarazione d'amore in grande stile, nella quale confermerà i suoi sentimenti a discapito di tutti gli ostacoli che devono attraversare: oltre al matrimonio con Humilidad, infatti, la coppia deve fare i conti anche con il parere contrastante nei confronti di Cayetana, la più grande nemica dell'ispettore divenuta però la migliore amica di Teresa. E proprio Cayetana sarà il principale argomento di questa missiva nella quale Mauro confermerà le sue intenzioni già espresse in precedenza alla sua amata: rendere pubblica la verità sull'origine di Cayetana e allo stesso tempo la vera identità di Teresa. Inutile aggiungere che quest'ultima sarà molto preoccupata all'idea che ogni dettaglio sul suo passato venga svelato.

Anticipazioni una vita: il viaggio di Cayetana e Teresa

Insieme al problema relativo alle intenzioni di Mauro, nella puntata di Una Vita di oggi Teresa si troverà anche costretta ad accompagnare Cayetana nei luoghi della sua infanzia. Aveva provato a distogliere l'amica da questo proposito ma ancora una volta la vedova di German è apparsa irremovibile. Per questo la coppia si preparerà ad allontanarsi per qualche giorno dalla città e Humilidad verrà incaricata di occuparsi della scuola durante l'assenza delle sue collaboratrici. Sarà all'altezza del ruolo che le è stato affidato? In attesa di scoprire se questo viaggio avrà delle conseguenze importanti, Fabiana si troverà ancora in carcere alle prese con le conseguenze delle richieste della sua terribile figlia. Cayetana, infatti, non prenderà in considerazione i problemi della madre, abbandonata più che mai al suo triste destino.

