UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: le frequentazioni di Gemma Galgani continuano, arriverà l’amore? (Trono Over)

Gemma Galgani

Le puntate del trono over di Uomini e Donne non deludono mai il pubblico. Merito di Gemma Galgani e delle sue numerose frequentazioni che incollano sempre davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. In ogni puntata, dopo il classico sfogo dietro le quinte, Gemma Galgani è sempre la protagonista di accesi battibecchi sia con Tina Cipollari che con le altre dame. Non mancano, poi, i botta e risposta con Giorgio Manetti che, spesso, si diverte a provocare l’ex compagna. Nonostante le critiche e gli attacchi che Gemma riceve in ogni puntata del trono over, l’addio al programma di Maria De Filippi non è assolutamente dietro l’angolo. La Galgani partecipa alle puntate del trono over da ben otto anni. Nel corso di tutte le stagioni, Gemma ha avuto diversi flirt che, purtroppo, per un motivo e per l’altro sono finiti tutti lasciando Gemma con il cuore spezzato. Grazie alla propria forza e al sostegno delle sue fans che, con il tempo, sono diventate delle vere amiche, Gemma è riuscita sempre a rialzarsi, tornando a credere nuovamente nell’amore. E’ quanto è successo anche nella stagione in corso.

GEMMA GALGANI E IL BISOGNO D’AMORE

La nuova stagione del trono over di Uomini e Donne è cominciata solo da poche settimane. Gemma, però, non ha perso tempo regalando subito dei colpi di scena alla trasmissione. Dopo aver annunciato la fine della sua storia con Marco Firpo, la dama è uscita con Gianfranco con cui, dopo un bacio, pensava di poter avere un futuro. Il cavaliere, però, ha rapidamente cambiato idea annunciando di voler essere solo suo amico. La dama non si è persa d’animo accettando il corteggiamento di Riccardo con cui è già uscita due volte, lasciandosi andare a baci, coccole e carezze. Tra Gemma e Riccardo, con grande stupore di Tina Cipollari che continua a non credere affatto nelle nuove intenzioni della Galgani, la conoscenza continua. Riccardo, dunque, si rivelerà il principe azzurro che la dama attende da anni?

