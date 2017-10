UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: tutti pazzi per Nilufar, Mattia Marciano cambia idea? (Trono Classico)

Trono Classico - Uomini e Donne

Dopo Vittoria e Angela, tra le corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne, a salire alla ribalta è stata la 19enne napoletana Nilufar che, nelle scorse puntate del programma di Maria De Filippi, ha tirato fuori le unghie chiedendo spiegazioni a Mattia Marciano sulla sua conoscenza con la Deganello. Forte, sicura di sé e per nulla disposta a farsi prendere in giro, nonostante la giovane età, Nilufar sta dimostrando di saper tirare le unghie quando occorre. Mattia, pur essendo più preso da Vittoria, comincia a guardare con occhi diversi la bellissima Nilufar che, in attesa di sferrare il colpo vincente e conquistare il cuore del tronista napoletano, può accontentarsi con il sostengo di Gianni Sperti e Sabrina Ghio. L’opinionista e la tronista del trono classico, infatti, hanno espresso la loro stima e simpatia per Nilufar che è considerata una ragazza semplice, schietta e sincera. Mattia, dunque, nonostante il feeling che ha con Vittoria, comincerà ad aprirsi un po’ di più con Nilufar? I fans sperano di sì considerando la napoletana la ragazza più adatta a Mattia.

MARTINA LUCHENA E SONIA LORENZINI NELLA BUFERA

Dopo Rosa Perrotta, anche Martina Luchena e Sonia Lorenzini sono finite nella bufera per colpa di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi e l’ex tronista di Uomini e Donne, insieme ad alcuni ospiti vip come Valeria Marini e Alba Parietti hanno partecipato all’ultima puntata di Casa Signorini. Nonostante sia Martina che Sonia abbiano più volte difeso Giulia, le fans della De Lellis non hanno gradito la loro presenza nello show di Signorini, autore di un attacco pubblico alla loro beniamina. La Luchena e la Lorenzini sono state così costrette a difendersi sui social. “Avete preso malissimo questa cosa che io sono andata a Casa signorini. Ragazzi è stato un qualcosa di bellissimo, una bellissima esperienza. Naturalmente ho detto tutto quello che dovevo dire, i miei pensieri. Penso di non aver fatto del male a nessuno, di non aver fatto un torto a nessuno” – ha fatto sapere Martina mentre Sonia ha aggiunto – “Quando c’è dialogo, il confronto è buono, è sano e non c’è nulla di male. Si possono aver pareri diversi e dialogare da persone civili. Tranquillizziamoci intanto tutti. Le parole buone che dovevamo spendere, le abbiamo spese per chi sapete. Non c’è stato nulla di male”.

