Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gemma delusa, il brutto gesto di Gianfranco (11 ottobre 2017)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo un inizio settimana dedicato al Trono Classico, oggi Uomini e Donne torna agli amori di dame e cavalieri del Trono Over. Si inizia però in modo inconsueto e cioè non con lo sfogo post puntata di Gemma Galgani, bensì al video che racconta dell'incontro della dama con Gianfranco Crobu a Torino. Mentre in studio Tina ironizza, è proprio il cavaliere il primo a prendere il posto al centro dello studio e a dichiarare che il bacio dato a Gemma in esterna è stato come "un bacio dato ad un bambino che si è fatto male". Una frase che scatenerà grandi polemiche in studio, intanto però entra la Galgani e Gianfranco le restituisce un dono che lei ha fatto a lui qualche giorno prima. Manfredo però prende la parola e giudica pessimo il gesto di Gianfranco, ma Tina lo redarguisce ricordandogli il comportamento che lui stesso ha avuto con Graziella, con riferimento specifico a una telefonata “spinta”.

SCONTRI E DELUSIONI IN STUDIO

Tra i due scoppia allora un aspro scontro dove Manfredo arriva a minacciare una querela perché stanco di essere diffamato. Quando lo scontro si placa, Gemma rimprovera Gianfranco di non essere stato sincero con lei, soprattutto ricordando che le aveva mandato un messaggio che recitava “baci bene”. Crobu riceve allora critiche anche da altre donne in studio, mentre Giorgio difende i baci di Gemma. Si passa poi a Sossio che sta frequentando Manila. Maria De Filippi svela infatti che hanno continuano a vedersi e che fra loro c’è stato un bacio. I due si rivedono in studio e, tra qualche critica di Tina Cipollari, raccontano nel dettaglio come sta andando questa conoscenza.

