2 GUNS - CANI SCIOLTI/ Su Rai 4 il film con Denzel Washington e Mark Wahlberg (oggi, 12 ottobre 2017)

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST DENZEL WASHINGTON E MARK WAHLBERG

2 guns - Cani sciolti va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola d'azione del 2013 è stata diretta da Baltasar Kormákur e interpretata da Denzel Washington e Mark Wahlberg. Si tratta della trasposizione cinematografica di 2 Guns la serie fumettistica creata da Steven Grant nel 2007. Accanto a Denzel Washington e Mark Wahlberg, troviamo altri validi interpreti come James Marsden, Paula Patton e Bill Paxton. James Marsden è un noto attore americano, famoso per aver preso parte a pellicole come Le pagine della nostra vita, Hairspray - Grasso è bello, The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca e The Best of Me - Il meglio di me. Ma vediamo insieme nel dettaglio la trama del film.

2 GUNS - CANI SCIOLTI, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Robert e Michael vengono intercettati dalla polizia al confine con il Messico e identificati come due narco trafficanti, In realtà, Robert è un membro della DEA. Quest'ultimo, si trova costretto a comunicare al suo capo che la missione a cui era stato affidato è fallita. L'agente avrebbe dovuto acquistare un carico di cocaina da uno dei boss della droga più ricercato del Messico, Greco. Ma l'operazione non è andata a buon fine. Contravvenendo agli ordini del suo superiore, Robert decide di sottrarre al criminale ben tre milioni di euro, grazie all'aiuto di Michael Stigman. In questo modo, il criminale potrà essere incriminato per riciclaggio. Stigman in realtà è un agente della marina con l'oridne di uccidere Robert ed impadronirsi dei tre milioni di dollari da rubare a Greco. Terminata la rapina, che si conclude con un bottino di ben 43 milioni, Michael ferisce gravemente Robert e lo lascia morente nel bel mezzo del deserto. Dopo varie peripezie, Robert e Stingman si alleano ed insieme catturano Greco, scoprendo che i soldi contenuti nella banca che hanno rapinato, in realtà appartengono ad Earl, un membro della CIA. Poco dopo la situazione si ribalta ed i due vengono catturati dallo stesso Greco, che li porta in Messico dove li torura e li ricatta. Robert e Stingman dovranno trovare il modo di restituire i 43 milioni di dollari sotratti al criminale. In caso contrario la loro amica Deb verrà uccisa.

© Riproduzione Riservata.