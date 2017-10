40 SONO I NUOVI 20/ Da oggi al cinema il film con Reese Whiterspoon (12 ottobre 2017)

40 sono i nuovi 20, film al cinema

IL CAST DEL FILM

40 sono i nuovi 20 è uno degli ultimi film in uscita nei cinema italiani. La pellicola, diretta da Hallie Meyers-Shyer, verrà distribuita nelle nostre principali sale cinematografiche a partire da oggi, giovedì 12 ottobre. Nel cast troviamo Reese Whiterspoon, Michael Sheen, Pico Alexander, Nat Wolff e Lake Bell. La protagonista del film, Reese Whiterspoon, nel corso del 2017 è apparsa anche nella celebre serie tv americana nota come Big Little Lies - Piccole grandi bugie.

40 SONO I NUOVI 20, LA TRAMA

La protagonista del film è Alice, ormai vicina a compiere i suoi primi 40 anni. La donna, per l'occasione, decide di organizzare un meraviglioso party in una location d'eccezione. Suo padre, grande regista degli anni 70, le ha infatti lasciato in eredità una gigantesca villa a Los Angeles. È proprio qui che Alice ha intenzione di organizzare la sua straordinaria festa di compleanno. In realtà, il suo ritorno a casa, è anche legato alla recente separazione dal marito Austen, un famoso discografico newyorkese. L'uomo, preso dal suo lavoro, ha praticamente abbandonato la sua famiglia. Alice torna dunque a Los Angeles, portando con se anche le sue due figlie. La donna cerca di apparire solare e spensierata ma in realtà è spaventata ed affranta da quanto accaduto nella sua vita. In più, il compleanno contribuisce a farle presene che l'età della giovinezza è ormai terminato. Tuttavia a risollevarle in morale arriveranno tre giovani film maker. Con uno di loro, Alice instaurerà un rapporto particolare, caratterizzato da una forte attrazione reciproca.

PARTICOLARI SUL FILM

Molti particolari che caratterizzano la trama di 40 sono i nuovi 20 traggono spunto dalle reali esperienze di vita della regista Hallie Meyers-Shyer. Quest'ultima è figlia di Nancy Meyers, famosa regista e produttrice americana separatasi dal marito nel periodo in cui la sua carriera era all'apice, ovvero tra la fine degli anni 90 e l'inzio del 2000. In 40 sono i nuovi 20, la regista e sceneggiatrice Hallie Meyers Shyer ha cercato di raccontare parte dei contrasti a cui ha dovuto assistere dopo dopo l'improvvisa separazione dei suoi celebri genitori.

