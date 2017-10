ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ “Io e mia moglie non avevamo nulla...” (Chi ha incastrato Peter Pan)

Antonino Cannavacciuolo

Stasera nella nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan in studio, stasera, faranno il loro ingresso anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo italiano e, non solo, come nel caso dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo protagonista di molte trasmissioni incentrate sull’arte culinaria come MasterChef Italia e Cucine da incubo. Un personaggio molto amato dal pubblico non solo per le sue abilità creative ma anche per una indubbia simpatia. In attesa di conoscere alcuni aspetti della vita privata dello chef stellato, vi segnaliamo come sul proprio profilo facebook, Canavacciuolo abbia pubblicato un bellissimo post parlando del suo ristorante e della moglie scrivendo: “Villa Crespi è stata una sfida, io e mia moglie l’abbiamo presa in gestione nel 1999. Non avevamo nulla, se non la voglia di fare. È diventata la nostra casa, un Hotel in stile moresco dove poter vivere attimi di magia.. ”.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO, IL PRIMO INCARICO IN CUCINA

Lo chef Antonino Cannavacciuolo in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, ha parlato dei suoi inizi ed in particolare enfatizzando come all’epoca avesse a che fare con uno chef magari un po’ manesco ma che gli ha insegnato tantissimo. Inoltre ha sottolineato quelli che sono stati i primi impatti con il mondo della cucina: “Il primo incarico fu aprire le uova: romperle, separare il tuorlo dall’albume, montarle per il gelato alla vaniglia. Aprivo 800 uova al giorno, per fare 50 contenitori di gelato da mettere sulla macedonia e le fragoline di bosco. Alla fine c’era da lavare la cucina, scopare per terra, svuotare il magazzino. Poi mi passarono ai prosciutti. Disossavo venti prosciutti al giorno per preparare i canapé: burro e acciughe, cremoso, uova e caviale, formaggi e, ovviamente, prosciutto. Decorati con il burro, la gelatina, la polverina, la fogliolina: una cosa maniacale, che ora non usa più”.

© Riproduzione Riservata.