ARISA/ Uscito il nuovo singolo “Ho cambiato i piani” (Chi ha incastrato Peter Pan)

Arisa a Chi ha incastrato Peter Pan

Un nuovo appuntamento con la trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan condotta da Paolo Bonolis. Tra i protagonisti Arisa, oltre ai bambini come da tradizione. Arisa che peraltro in questi giorni sta riscuotendo un enorme successo grazie all’uscita del nuovo singolo intitolato "Ho cambiato i piani" che peraltro fa parte della colonna sonora del film Nove lune e mezza che proprio quest’oggi è uscito nelle principali sale cinematografiche nostrane. Dunque periodo particolarmente positivo per Arisa che proprio all’inizio di questa settimana ha chiuso nella cittadina di Casoli in provincia di Chieti il suo lungo Ho perso il mio amore Tour, con cui ha girato in lungo ed in largo l’Italia riscuotendo enorme successo da parte del pubblico.

ARISA, IL NUOVO CONTRATTO

Per Arisa la cui carriera vanta già enormi successi discografici, in questi giorni si è consumata una ulteriore svolta che probabilmente andrà ad influenzare i prossimi lavori. Infatti, lo scorso 5 ottobre ha sottoscritto un nuovo contratto con la Sugar Music ed ossia l’etichetta discografica di Caterina Caselli. Un bel colpo per la Sugar che ha ‘strappato’ Arisa alla concorrenza visto che insistenti voci la davano vicina alla Universal e alla stessa Newtopia del duo Fedez – J-Ax. Di fatto, Arisa va a prendere il posto della cantante Elisa Toffoli che ha lasciato recentemente l’etichetta di Caterina Caselli al termine di un lungo contratto e chissà che proprio Arisa non possa diventare la nuova punta di diamante. Arisa in precedenza aveva sottoscritto un contratto con la Warner Bros e già si prevede una possibile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo che avrà in Claudio Baglioni il nuovo punto di riferimento. Non resta che attendere per saperne di più.

