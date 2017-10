Andrea Radice a X Factor 2017 / Dopo i Bootcamp conquista gli Home Visit: è lui il possibile vincitore?

Andrea Radice a X Factor 2017

"Fermate tutto, abbiamo un vincitore": è questo che si legge tra i commenti del pubblico che da casa sta guardando la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2017. I complimenti, che scorrono sul web a fiumi, sono per Andrea Radice, ragazzo campano che si presenta nella squadra degli Over e trova di fronte come giudice e capitano della sua squadra Mara Maionchi. Andrea si presenta questa sera con "Recovery" di James Arthur e gli basta aprire bocca per lasciare tutto il pubblico senza parole. Una voce black e molto forte fa alzare il pubblico poco dopo l'inizio della sua esibizione, emozionando tutti i giudici di X Factor che non hanno dubbi nel dire che si merita assolutamente una delle 5 sedie per gli Home Visit.

IL POSSIBILE VINCITORE DI X FACTOR 11?

Andrea Radice mette d'accordo davvero tutti, sia giudici che pubblico, che lo trova "80 spanne sopra tutti gli altri". La voce di Andrea fa già credere che possa essere proprio lui il vincitore di questa edizione: "Una leggenda! E deve ancora vincere questa edizione" scrive un utente e ancora "Questo ragazzo è fantastico, ha una voce che ti da i brividi e non ha nulla a che fare con gli altri che si sono esibito finora, per me è lui il possibile vincitore di questa edizione". Andrea però viene bacchettato da Mara Maionchi che lo invita a perdere peso: "Però ora chiudi un pò quella bocca e scendi un pò quella pancia" e ironico Andrea ammette che il suo capitano ha ragione. Riuscirà a conquistare un posto ai Live? Fedez ne è convinto e lo dice apertamente in studio!

