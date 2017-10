BELEN RODRIGUEZ/ I bambini le chiederanno del bacio ‘hot’ con Ilary Blasi? (Chi ha incastrato Peter Pan)

Belen Rodriguez a Chi ha incastrato Peter Pan

IL BACIO CON ILARY BLASI IN DIRETTA SU CANALE 5

Nella nuova puntata del programma Chi ha incastrato Peter Pan ci sarà nelle vesti di ospite la showgirl argentina Belen Rodriguez attualmente impegnata nella conduzione del talent Tu Si Que Vales assieme all’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Per Belen sarà l’occasione per rispondere alle innocenti domande avanzate dai bambini presenti nel programma cult di Paolo Bonolis e magari si parlerà anche di quanto successo nella diretta dell’ultima puntata del reality Il Grande Fratello Vip. Belen Rodriguez, infatti, era ospite in ragione della partecipazione al programma da parte della sorella Cecilia e del fratello Jeremias, allorché ha dato vita in diretta ad un bacio ‘hot’ con la conduttrice Ilary Blasi. Un bacio che non solo ha innescato molteplici polemiche sui social ma ha anche avuto il risultato di catalizzare l’attenzione del pubblico nei confronti di questa edizione del GF Vip.

BELEN RODRIGUEZ E LE PAROLE DELLA SORELLA CECILIA

Cecilia Rodriguez è protagonista assieme al fratello Jeremias di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle interminabili ore passate all’interno della casa più spiata d’Italia, Cecilia si è lasciata andare ad un momento di debolezza parlando della ‘gelosia’ provata per via del successo ottenuto dalla sorella Belen. Tuttavia Cecilia ha voluto anche enfatizzare il meraviglioso lato umano dell’attuale compagna di Andrea Iannone rimarcando quanto abbia fatto per lei e la sua famiglia: “Ho avuto un periodo in cui ero gelosa di lei a causa di mia madre. Crescendo ho capito, ma all’epoca quando venivano i nostri parenti a casa, lei sfogliava i giornali e faceva solo il nome di Belén. Non parlavo d’altro e da figlia ero… Non proprio gelosa, non so come dire.. Quando dall’Italia tornava in Argentina dopo aver fatto dei lavori qui ci aiutava. Ogni volta che tornava rifacevo un muro o il pavimento, fino a quando è arrivata a regalarci una casa. Belén è molto sensibile. Si è creata il ruolo della forte ma dentro è davvero sensibilissima. Mi ha fatto da mamma”.

