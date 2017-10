Beautiful / Anticipazioni puntata americane: l'affascinante Mateo riuscir a sedurre Quinn Fuller?

Beautiful

Le novità non mancano nelle attuali puntate americane di Beautiful nelle quali entrerà in scena un nuovo personaggio, destinato a creare scompiglio nella relazione di Eric e Quinn. La coppia è tornata insieme dopo una breve rottura causata dalla scoperta dei baci scambiati tra la gioielliera e il suo figliastro. Per qualche tempo, il capofamiglia non ha voluto più saperne di entrambi, salvo poi avere un ripensamento. Quinn è stata quindi riaccolta a villa Forrester, ma ciò non è bastato per convincere Sheila Carter a rinunciare all'uomo che ha sempre amato. Al contrario, da quel momento si sono susseguiti vari scontri tra le due donne che sono persino arrivate alle mani a confermare di come il loro sia un odio profondo e dagli esiti imprevedibili. Decisa a riconquistare l'ex marito, l'ex infermiera avrà una nuova idea per liberarsi della donna che lui ha sposato. Ora che Ridge è fuori dai giochi, tanto che presto potrebbe riavvicinarsi a Brooke, Sheila deciderà di assumere un uomo affascinante che avrà un unico obiettivo: sedurre Quinn e portare la sua relazione con Eric alla rottura definitiva.

Beautiful: il nuovo maggiordomo di villa Forrester

L'idea di Sheila sarà chiara nelle puntate americane di Beautiful: Quinn dovrà dimostrare di essere una persona inafidabile, tradendo il marito con il giovane aitante Mateo. Sarà proprio lui la new entry di cui vi abbiamo accennato: un giovane dal fisico scultoreo che la Carter riuscirà a far assumere alla mansion come maggiordomo e tuttofare. Ma ben presto le abilità di Mateo si dimostreranno ben diverse, tanto che lui stesso si proporrà alla sua datrice di lavoro per un massaggio. Il nuovo arrivato comunicherà a Quinn di essere un abile fisioterapista e lei si sdraierà sul lettino dove il suo dipendente la farà rilassare, dando vita ad una scena ai limiti del trash e ricca di doppi sensi. Dopo tale confronto, Mateo confermerà a Sheila di voler portare a termine il ruolo che le è stato affidato, facendo in modo che Quinn tradisca Eric. Riuscirà a raggiungere tale obiettivo?

