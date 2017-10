Beautiful anticipazioni / La nuova idea di Sally Spectra per copiare i bozzetti della Forrester Creations

Beautiful

La Spectra Fashions è tornata a Beautiful e insieme a lei anche tutti gli intrighi della famiglia Spectra per raggiungere il successo. È innegabile, infatti, che il talento di Sally non sia paragonabile a quello dell'equipe di stilisti capeggiata da Ridge e a peggiorare il senso di inferiorità della rossa è arrivata anche la recente recensione scritta nelle riviste della Spencer Pubblications. Convinta di non essere all'altezza di Thomas e colleghi, Sally ha quindi deciso di assecondare le richieste di nonna Shirley sfruttando la presenza di Coco in qualità di stagista nella casa di moda avversaria. Ma come riuscirà a raggiungere il suo scopo, copiando i bozzetti della Forrester Creations? Il tentativo di coinvolgere Coco in questa vicenda si è fin da subito dimostrato un fallimento: la giovane ha messo le cose in chiaro con la nonna e la sorella, precisando che per nessun motivo lei tradirà la fiducia riposta nei suoi confronti dalla famiglia Forrester (a partire da R.J. con il quale ci sarà una certa attrazione fin dal primo incontro). Ma allora come sarà possibile raggiungere questo subdolo scopo?

Beautiful: Sally Spectra e il piano per rubare i bozzetti

Considerando che Coco ha chiaramente rifiutato di aiutare Sally a raggiungere il suo scopo, nella puntata di Beautiful di oggi la rossa stilista penserà ad una soluzione alternativa per sfruttare comunque la sorella. In qualche modo, Coco potrà comunque fare da talpa alla Forrester Creations anche se senza la sua approvazione. L'idea, che Sally esporrà al collaboratore Saul, sarà di nascondere una telecamera nel ciondolo di famiglia posseduto dalla stessa stagista. In questo modo, le Spectra potranno guardare i modelli disegnati da Ridge e Thomas e copiarli, anche se apportando qualche piccola modifica. Sarà questa una strategia vincente? Le idee sembreranno chiare ma forse Sally dovrebbe fare i conti con le conseguenze del suo gesto: cosa accadrà quando i Forrester si accorgeranno di questo boicottaggio vedendo i propri modelli durante la sfilata della Spectra Fashions?

© Riproduzione Riservata.