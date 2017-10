Big Show con Andrea Pucci / Pagelle terza puntata: musica e intrattenimento con Nicola Savino e Federica Nargi

Big Show, le pagelle

LA LEGGEREZZA E' DI CASA A BIG SHOW

Divertimento, sorprese e bella musica: la terza puntata di Big Show convince a pieni voti. Andrea Pucci è sempre più a suo agio sul palco di Italia 1 e settimana dopo settimana sembra volersi superare. E ieri sera ci è riuscito alla grande, con una ricca scaletta di esibizioni, intrattenimento e di giochi che hanno coinvolto anche il pubblico presente in teatro. Nelle pagelle post puntata abbiamo selezionato il meglio della terza puntata. Tra le esibizioni top c'è sicuramente quella di Giuseppe Giacobazzi, che intrattiene col suo monologo sulle riviste moderne maschili. Ci è sembrato sciolto, sicuro e convincente: per un momento ha rubato la scena al vero protagonista, Andrea Pucci. Bene anche Federica Nargi, vittima inconsapevole dello scherzo ideato da Pucci con la complicità del pubblico, che ha gelato la conduttrice con un silenzio assordante durante le sue barzellette. Molto simpatico il siparietto tra i due fidanzati Sergio e Federica, con lui che ha voluto testare la gelosia di lei per poi dichiararle il suo amore.

ANDREA PUCCI PROTAGONISTA

Per quanto riguarda le varie fasi della serata, ormai ci siamo piacevolmente abituati al gioco del Send To All. Questa volta a pagarne le conseguenze è stato Nicola Savino, che ha consegnato il suo telefono nelle mani di Pucci per tutta la trasmissione. Manco a dirlo, Pucci e Katia Follesa hanno cominciano ad inviare sms imbarazzanti a tutta la rubrica del loro ospite. Sono arrivate le risposte di chef Barbieri, ma anche dell'attore Frank Matano. Pollice in su per l'esibizione del diciannovenne Andrea, convocato a sorpresa sul palco dopo una lunga attesa nel dietro le quinte di Big Show. Divertente anche la doccia finale della vera star della serata, Pucci, sulle note di Shake Shake Shake. Il comico ha chiuso la puntata con leggerezza, continuando a coinvolgere i fan pure sotto l'acqua. Anche lui, come il giovane Andrea, si è messo cantare, perchè come ha giustamente voluto ricordare "l'importante è crederci sempre e mollare mai".

© Riproduzione Riservata.