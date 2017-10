CECILIA RODRIGUEZ/ Francesco Monte le manda un aereo? Attesa nella casa del Grande Fratello Vip

Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip

Sorpresa in vista per Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen che alloggia nelle casa del Grande Fratello Vip potrebbe ricevere presto un “segnale” dal fidanzato Francesco Monte. Lunedì a farle visita è arrivata la sorella maggiore, ma i fan si sono lamentati i non aver visto l’ex tronista di Uomini e Donne. Disappunto che qualcuno ha letto sul volto di Chechu. Sul suo profilo Instagram Monte ha spiegato che non ha potuto fare nulla per la fidanzata: “Ragazzi grazie dei consigli e del vostro supporto, ma purtroppo non decido io quando fare le sorprese... poi chissà un giorno toccherà a me". E ancora: "Ragazzi per me da fuori è più difficile, vorrei entrare in ogni modo in quella Casa solo per guardarla però purtroppo ancora non mi permettono di fare nulla. Io ho fatto la mia richiesta alla produzione, come i classici colloqui di lavoro la risposta è stata: le faremo sapere". Nel corso della settimana Cecilia è scoppiata in lacrime dopo avere visto l’aereo per la modella Ivana Mrazova inviato dal suo ragazzo: “Che ci vuole a fare un aereo per dire ci sono anche io? Ci sono tutti i fidanzati, tranne il mio”.

SORPRESA IN ARRIVO PER CECILIA

Quello che Cecilia non sa che è che Francesco ha cercato di chiamarla dall’esterno della Casa di Cinecittà ma invano: lei era chiusa in stanza a fare le prove di canto con gli altri inquilini. Ma stando agli ultimi aggiornamenti social dell’ex tronista, sembra proprio che Francesco abbia deciso di passare all’azione mandando un aereo alla sua “Gorda”. L’aereo che dovrebbe volare sui cieli di Roma oggi, giovedì 12 ottobre: “-1 Gorda, Stay tunes”, ha scritto ieri su Instagram il tronista pubblicando una foto insieme a Cecilia. Tra le emoticon anche l’immagine di un piccolo aereo. Per Cecilia sarebbe il terzo aereo dopo i due inviati dalla sorella Belen. I fan della coppia hanno accolto con entusiasmo la novità: “Finalmente gordo, la Ceci non vedeva l'ora, speravo di vedere anche te lunedì”, “Chechu sarà felicissima, che bello! finalmente” e “Sarà un momento bellissimo per Cecilia”.

© Riproduzione Riservata.