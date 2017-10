Cecilia e Jeremias Rodriguez/ Dubbi sulla rottura di Luca e Soleil: "Hanno stravolto la loro strategia"

Cecilia e Jeremias Rodriguez

La rottura tra Soleil Sorgè e Luca Onestini continua a sollevare molti dubbi dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip 2. Ricordiamo che Soleil avrebbe tradito Luca con Marco Cartasegna e, in una recente intervista a Pomeriggio 5, ha anche confermato di non amarlo più ma di non negare che una volta uscito avranno un chiarimento. Se fuori piovono quindi critiche per la Sorgè, nella casa a manifestare i loro dubbi sono i fratelli Rodriguez. Cecilia e Jeremias, se con Onestini si mostrano in un modo, quando sono da soli si scambiano pareri su questa storia e si dicono alquanto dubbiosi dalla veridicità di tale situazione tra i due, ormai ex, fidanzati. Già nel corso della diretta di lunedì scorso, subito dopo la rivelazione fatta a Luca, Cecilia aveva accennato di sapere che sarebbe accaduta una cosa del genere mentre l'ex tronista era in casa, oggi i due fratelli tornano sull'argomento con rivelazioni forti.

SOLEIL E LUCA, LA ROTTURA NON CONVINCE...

“Non si prende in giro la gente in questo modo, è cambiato il soggeto ma la storia è quella. - raccontano i due fratelli confrontandosi in camera da letto e riferendosi al fatto che, secondo quanto da loro sentito, sarebbe dovuto toccare a Luca lasciare Soleil - quello che gli era stato predetto si è davvero poi avverato” aggiungono. E non si fermano qui, perchè Jeremias nota che qualcosa in Luca non quadra: “Perchè ora lui vorrebbe il confronto con lei? Quando appena lunedì aveva detto di non volerla più vedere e sentire?" si chiede, mentre Cecilia ipotizza che lui potrebbe aver preso male il fatto che Soleil abbia cambiato le carte in tavola, stravolgendo la loro strategia. Supposizioni che rispecchiano la realtà? I dubbi sono davvero tantissimi.

© Riproduzione Riservata.