Chi ha incastrato Peter Pan? / Ospiti e diretta: Belen, Arisa, Gigi Proietti e Cannavacciuolo (Quarta Puntata)

Chi ha incastrato Peter Pan?

Torna questa sera, giovedì 12 ottobre, alle 21.20, l’appuntamento con Chi ha incastrato Peter Pan?, prodotto da Endemol Shine Italy e basato su “Those crazy Little Ones” creato da Toni Cruz and Joseph M. Mainat. Paolo Bonolis, insieme all’amico e braccio destro Luca Laurenti, condurrà il quarto appuntamento con lo show in cui i veri protagonisti sono i bambini. Dopo le voci che volevano il programma a rischio chiusura, la terza puntata di chi ha incastrato Peter Pan ha fatto risalire gli ascolti incollando davanti ai teleschermi 3,12 milioni di telespettatori con uno share pari al 14,40%. Ascolti ancora molto lontani da quelli che Chi ha incastrato Peter Pan portava a casa sette anni ma che fanno ben sperare in vista della nuova puntata. Per cercare di conquistare ancora più telespettatori, dopo Ilary Blasi, anche Paolo Bonolis punta tutto su Belen Rodriguez. La showgirl argentina è l’ospite più attesa della quarta puntata di chi ha incastrato Peter Pan. Mamma di Santiago, 4 anni, Belen arriverà in tutta la sua bellezza e dolcezza per rispondere alle domande, a volte indiscrete, dei piccoli intervistatori dello show di Bonolis. Tra le domande che i bambini rivolgeranno a Belen ci saranno sicuramente quelle sul suo attuale fidanzato, Andrea Iannone che, essendo un pilota, affascina molto i più piccoli e il suo ex marito, Stefano De Martino, amatissimo dai bambini per il suo ruolo di ballerino all’interno di Amici di Maria De Filippi.

TUTTI GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Non solo Belen Rodriguez. Nella quarta puntata di Chi ha incastrato Peter Pan?, al cospetto di Paolo Bonolis e dei suoi “bambini”, arriveranno anche altre tre importanti vip. Come rappresentate del mondo della recitazione ci sarà il grandissimo Gigi Proietti, attore e regista che, con la sua grandissima esperienza professionale, svelerà ai suoi piccoli intervistatori i segreti del suo mestiere. Per gli amanti della musica, invece, a rispondere alle domande dei bambini di Chi ha incastrato Peter Pan ci sarà Arisa, voce del singolo 'Ho cambiato i piani', il brano con cui Arisa "accompagna" le storie dei protagonisti del film 'Nove lune e mezza'. Il quarto ed ultimo ospite della serata sarà il grandissimo chef Antonino Cannavacciuolo. Anche in questa puntata ci saranno le divertenti candid camera con i bambini protagonisti e i tentativi di Luca Laurenti di trasformarsi in un professionista mentalista. Infine, nel corso della serata si esibirà il gruppo folkloristico “Schuhplattler” di Campitello di Fassa (Trento), che proporrà balli di repertorio tirolesi cercando di trasformare in un ballerino anche Luca Laurenti.

