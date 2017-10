DECAMERON PIE/ Su Rai Movie il film con Hayden Christensen e Mischa Barton (oggi, 12 ottobre 2017)

Decameron Pie

NEL CAST MISCHA BARTON

Il film Decameron Pie andrà in onda su Rai Movei oggi, giovedì 12 ottobre 2017, alle ore 23.25. La pellicola è uscita nel 2007 per la regia del britannico David Leland ed è stata prodotta da uno dei più grandi produttori cinematografici, ovvero Agostino De Laurentiis, meglio conosciuto con il nome di Dino. La trama ricorda in modo molto approssimativo il Decameron, il famoso libro di novelle del grande poeta e scrittore toscano Giovanni Boccaccio. Alcuni degli attori principali come Ryan Cartwright, Mischa Barton e Tim Roth sono di nazionalità britannica, mentre il protagonista Hayden Christensen è orginario del Canada. Quest'ultimo è diventato famoso grazie alla sua partecipazione in alcuni episodi di "Star Wars-Guerre stellari" nei panni del personaggio fantastico di Anakin Skywalker. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

DECAMERON PIE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel XIV secolo e la storia si svolge a Firenze, quando la città sta vivendo una terribile epidemia, la peste. Rimasta orfana di entrambi i genitori, Pampinea Anastagi viene chiesta in sposa da Gerbino della Ratta, un uomo turpe e cattivo che punta alla bella dimora e al denaro della fanciulla. Pampinea però è stata promessa a un altro uomo, un giovane nobile di origine russo, il conte Dzerzhinsky, che sta per giungere a Firenze. Per rispettare il volere dei genitori e per salvaguardare la sua castità dalle minacce di Gerbino, la fanciulla chiede ospitalità in un convento, lo stesso convento in cui si è rifugiato Lorenzo de' Lamberti per sfuggire anch'egli alla ferocia del signore della Ratta. Lorenzo si occupa del giardino del convento, cura i fiori e le aiuole, ma soddisfa anche i desideri sessuali delle giovani suore. Un giorno Pampinea, per gioco, benda il bel Lorenzo e lo bacia, il giovane, pur non avendola mai vista, si innamora immediatamente di lei. Intanto, il conte promesso sposo di Pampinea, arriva a Firenze e dopo essere sfuggito ad un'imboscata di Gerbino, si accorge che nelle acque del fiume c'è una splendida ragazza intenta a fare il bagno, pensando fosse la fanciulla a lui promessa, si innamora di lei, ma in realtà la ragazza del fiume non è Pampinea ma Elissa. Nel frattempo il perfido Gerbino organizza il suo matrimonio con Pampinea, con la complicità di Tindaro che per l'occasione, si finge prete. Il giorno delle nozze si presenta sia Lorenzo de' Lamberti, che è stato allontanato dal convento, sia il conte Dzerzhinsky, i due si scagliano contro Gerbino che precipita accidentalmente in un pozzo e muore. Liberatasi dalla persecuzione di Gerbino, Pampinea si rivela a Lorenzo e lo bacia ancora una volta, anche il conte Dzerzhinsky si sente libero di amare la bella Elissa, la ragazza del fiume che lo aveva affascinato con la sua beltà.

