DOVE NON HO MAI ABITATO/ Da oggi al cinema il film diretto dal regista Paolo Franchi (12 ottobre 2017)

Dove non ho mai abitato, film al cinema

IL FILM DIRETTO DA PAOLO FRANCHI

Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre uscirà nei cinema italiani il film Dove non ho mai abitato, diretto dal regista Paolo Franchi. La pellicola è stata prodotta dal gruppo Focchi di Rimini, nota azienda romagnola che ha deciso di scommettere nell'industria cinematografica italiana, utilizzando un particolare regime denominato Tax credit esterno. Il cast del film è composto da Emannuelle Devos, Fabrizio Gifuni, Giulio Borgi e Isabella Briganti. Dove non ho mai abitato è stato prodotto in collaborazione con Rai Cinema.

DOVE NON HO MAI ABITATO, LA TRAMA

Francesca, ormai cinquantenne, è legata da un rapporto freddo e distaccato con il padre, un architetto in pensione ormai vedovo. La donna, che vive a Parigi, fa visita a suo padre Manfredi in poche e rarissime occasioni. Francesca ha ormai abbandonato l'Italia da molto tempo. Vive, infatti, nelle capitala francese assieme alla sua famiglia composta da suo marito Benoit e sua figlia. Benoit è un uomo molto riservato e taciturno ma perdutamente innamorato di sua moglie. Un giorno, Francesca apprende che suo padre è rimasto vittima di un piccolo incidente domestico. È dunque costretta, per un pò di tempo, a fare ritorno a Torino. Suo padre le chiede di occuparsi di un importante progetto che riguarda la costruzione di una villetta per conto di una coppia, formata da Massimo e Sandra. Massimo è un collega di suo padre, un uomo molto legato alla ricchezza materiale, che ha incentrata la sua intera esistenza sul suo lavoro. Il rapporto tra Francesca e la coppia di coniugi non inizia nel migliore dei modi. Dopo un iniziale momento di scontro, tuttavia, tra Francesca e Massimo nasce un'irrefrenabile passione che porterà entrambi ad esplorare parti di se stessi ancora sconosciute.

ALCUNE CURIOSITA'

La realizzazione del film Dove non ho mai abitato è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione tra i gruppo Focchi e la Pepito Produzioni. Emmanulle Devos, che nel film veste i panni della protagonista Francesca, è un'inteprete francese che nel corso della sua lunga carriera cinematografica ha preso parte ad oltre cinquanta film. Tra questi ricordiamo Sulle mie Labbra e I re la regina. La sua partecipazione al film Dove non ho mai abitato è stata ufficializzata nei primi mesi del 2016.

