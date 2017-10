DRUSILLA FOER/ Video, chi è? La nobildonna sedotta dalla buona cucina e dal cappuccino (Strafactor)

Drusilla Foer, protagonista a Stra Factor

AL FIANCO DI ELIO A STRAFACTOR

X Factor anche quest’anno ha fatto ripartire la sua macchina, ma con un’importante novità: il ritorno di Mara Maionchi al tavolo dei giudici. Questo significa che il post-gara su Sky, lo stralunato “StraFactor” che mette a confronto i personaggi più stravaganti passati attraverso i provini della trasmissione, ha perso la sua padrona di casa. Al fianco di Elio quest’anno c’è Drusilla Foer, artista a 360 gradi dalle nobili origini che ha attirato l’attenzione degli appassionati al programma ma anche della rete. 72 anni, la sua grande statura, gli occhi cerulei e la chioma bianca la rendono algida e quasi irraggiungibile, ma i suoi giudizi l’hanno comunque stagliata come figura competente e soprattutto capace di vantare una grande esperienza nel mondo dello spettacolo. Esperienza alla quale Drusilla tiene particolarmente e nella quale preferisce essere identificata, piuttosto che nelle sue origini da nobildonna.

DRUSILLA FOER, UNA GIRAMONDO DAL CUORE NOBILE

Drusilla Foer è italianissima, nata a Siena ma figlia di un diplomatico che l’ha portata naturalmente a viaggiare in giro per il mondo, tra Cuba, Chicago, Parigi, Bruxelles e Madrid, fino al ritorno in Italia dove si è stabilita a Firenze. E nel corso della sua vita ha affrontato ogni tipo di esperienza artistica, lavorando da giovane come modella e poi cimentandosi come cantante e attrice e anche nella stesura di alcune sceneggiature. Al contrario della sua immagine spiccatamente “glamour”, Drusilla Foer si dimostra allergica a determinati meccanismi dello spettacolo moderno: niente selfie, niente aperitivi, per lei sono i “freaks” ad essere interessanti e a mettere pepe nella società. Non per niente Lady Gaga è una delle sue icone moderne preferite, e i souvenir trash sono gli oggetti che ama di più collezionare. Senza dimenticare, nonostante la forma fisica perfetta che contribuisce alla sua aria carismatica, la passione per la buona cucina ed il cappuccino, che non può mai mancare nella sua giornata.

L'ESPERIENZA CON FERZAN OZPETEK

Nonostante la sua lunga militanza artistica, Drusilla Foer è rimasta sostanzialmente sconosciuta al grande pubblico prima della sua presenza nello spettacolo condotto da Serena Dandini “The Show Must Go Off”, per poi avere anche una parte nel film di Ferzan Ozpetek “Magnifica presenza”, dove interpretava la signora aggredita aiutata da Elio Germano. I suoi look che la presentano al pubblico di X Factor completamente vestita di nero hanno già fatto discutere il web ed i social network, ma sicuramente nessuno si sarebbe potuto attendere un esordio così carismatico per Drusilla Foer, chiamata a prendere il posto di un volto amatissimo dagli spettatori di X Factor come Mara Maionchi, che pure fa sentire più che mai la sua presenza nel programma essendosi ripresa la sua poltrona da giudice. E l’impressione è che Stra Factor, entrando nel vivo al momento dell’inizio dei live di X Factor, possa riservare al pubblico ancora tante sorprese con Drusilla Foer in prima linea.

