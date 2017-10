Elsa Masci / La mamma di Mara Venier in lacrime proprio come quando le ha detto addio (L'Intervista)

Mara Venier, L'Intervista

Una signora distinta e sempre vicina all'adorata figlia che l'ha amata sopra ogni cosa fino al giorno in cui le ha detto addio. Mara Venier torna in tv a L'Intervista di Maurizio Costanzo proprio oggi, 12 ottobre, e il ricordo della madre non mancherà. La mamma di Mara Venier è ormai morta da oltre due anni dopo aver passato un lungo periodo a combattere con l'Alzheimer nella residenza Contarini dove si prendevano cura di lei da tempo non solo i medici ma anche l'amata figlia. All'epoca la stessa Mara Venier si era trasferita a Milano per poter andare a trovarla il più spesso possibile tanto da abbandonare la tv e lo storico programma di Rai1 che la vedeva protagonista. Per mesi le è rimasta accanto dividendosi tra Roma e Mestre facendo i conti con quello che sarebbe successo da lì a poco.

UN RACCONTO CHE FA SEMPRE MALE

Sarà questo il racconto che questa sera Mara Venier dovrà ripercorrere ritornando a quei momenti già raccontati in tv, in altri programmi, parlando di una madre incapace di riconoscerla e del dolore che ha provato quando le ha detto addio (cliccando qui potete vedere il video della sua precedente intervista a Verissimo). La signora Elsa è morta ormai ne 2015 ma la figlia la ricorda sempre con affetto e voglia di averla ancora vicina proprio ora che la sua vita ha raggiunto un nuovo equilibrio. Elsa Masci lasciò non solo Mara Venier ma anche i nipoti Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi e il pronipote Giulio Longari. Cos'altro racconterà questa sera la conduttrice? Ci sono davvero cose che ancora vorrebbe dire alla donna che più ha amato nella sua vita? Dal promo in onda attualmente sembra che il momento sarà toccante e le lacrime non mancheranno.

