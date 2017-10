Federica/ Chi è la dama che ha strappato una cena e un bacio a Giorgio Manetti a Uomini e donne

Giorgio Manetti

Dama nuova, vita nuova per Giorgio Manetti che oggi torna protagonista del trono over e di Uomini e donne. Il cavaliere toscano continua a mietere successi nel programma di Maria De Filippi e l'ultima, in ordine d'arrivo, è proprio la bella Federica. Sarà la dama a sedersi al centro dello studio proprio davanti al bel toscano per raccontare la loro amicizia e conoscenza che li ha portati a incontrarsi a cena e non solo. Giàè nei giorni scorsi i due hanno raccontato l'inizio della loro amicizia con una bella esterna ma in questi ultimi giorni tutto è cambiato. Giorgio Manetti chiarirà che Gemma Galgani non è il suo tipo di donna ma che si tratta solo di un'eccezione e che la bella Federica potrebbe davvero interessarlo soprattutto per i suoi baci davvero intensi.

BACI E CENE, FEDERICA RUBERÀ IL CUORE A GIORGIO MANETTI?

Bella, donna in carriera e sempre pronta a nuove avventure, la dama toscana sembra pronta a rubare il cuore a Giorgio Manetti. La sua intraprendenza ha già colpito il nostro gabbiano toscano che, racconta, di essere stato invitato a cena proprio a casa della bella Federica con la promessa di non essere toccato con un dito. In realtà non è andata così visto che i due raccontano di baci appassionati, o almeno si fermano a questo nel racconto. A quanto pare, però, Giorgio ha trovato pane per i suoi denti questa volta visto che la dama non si è fermata ai suo baci, anzi. Al centro dello studio ammetterà di aver conosciuto anche un altro cavaliere, Gaetano. Quale sarà la reazione di Manetti a quel punto? Forse questo renderà la storia con la dama ancora più intrigante?

