GIGI DE PALO/ Farsi una famiglia oggi e una cosa da matti (Nemo - Nessuno escluso)

Gigi De Palo sarà ospite a Nemo (Facebook)

Gigi De Palo sarà uno degli ospiti del programma televisivo di Rai 2 Nemo - Nessuno escluso, assieme a tanti altri ospiti. Durante l'arco della trasmissione De Palo spiegherà come, nel 2017, riuscire ad avere e a portare avanti una famiglia sia effettivamente un atto rivoluzionario. Ed effettivamente le cose sembrano stare proprio così: in un mondo in cui nessuno si sposa più e nessuno pensa a fare figli (anche per un problema economico, purtroppo, dato che i figli costano), avere un contesto familiare è un gesto tradizionale ma anche insolito. Gigi De Palo è uno dei rappresentanti per questa scelta coraggiosa e spiegherà le sue ragioni proprio a Nemo, su Rai 2. E chi meglio di lui visto che ha la bellezza di 4 figli? Come si legge nel suo sito internet gigidepalo.it, il giornalista è sposato da dieci anni con una donna chiamata Anna Chiara ed è papà di Maddalena, Gabriele, Therese e Giovanni. Crescere quattro figli è già di per sé un'impresa titanica (chi li ha non potrà che asserire) ma farlo in un mondo come questo, pieno di pericoli e di insidie, è senza ombra di dubbio un gesto quasi eroico e degno di coraggio.

GIGI DE PALO, GIORNALISTA DI PROFESSIONE

Ma approfondiamo l'argomento e vediamo nello specifico chi è Gigi De Palo. Nella sua pagina dedicata (Chi sono) sul sito internet gigidepalo.it è facile reperire tante informazioni che ci faranno avvicinare di più al personaggio e farcene capire l'essenza. Innanzitutto, è bene sapere che è un giornalista e che ha lavorato con testate dimportanti come Avvenire, Vite, Romasette, Missione e Popolo.L'attività giornalistica è certamente una fetta importante della sua passione per la scrittura ma non l'unica, dato che Gigi De Palo è anche autore di libri. Tra quelli scritti dal trentottenne padre di famiglia ricordiamo, a titolo esemplificativo, 'I sogni dei giovani' (edito con la casa editrice Effatà), 'Per un brivido tutto da vivere' (Queriniana) e 'La fantasia di Dio' (Città Nuova). Non solo, comunque: Gigi De Palo ha anche redatto dei testi per le 'Family Days' (nemmeno a farlo apposta), delle mostre fotografiche inerenti al mondo della famiglia. Questa, però, come dicevamo, è solo una parte della vita del giornalista, da sempre vicino al mondo della Chiesa e della religiosità in generale.

VOLONTARIATO E ALTRO

Gigi De Palo ha iniziato come volontario in parrocchia, da sempre il nucleo forte della Chiesa e ha poi proseguito in tante azioni umanitarie. Il giornalista ex Avvenire ha preso parte a missioni di volontariato in Tanzania, Etiopia, Sud Africa e Mozambico e anche nel famoso cammino di Santiago, un luogo di pellegrinaggio famosissimo in tutto in tutto il mondo. Importante è anche il suo impegno civile e umanitario, come dimostra la sua grande attività filantropica. Sempre nell'ambito della Chiesa, ovviamente: la Consulta delle aggregazione laicali della Diocesi di Roma, i progetti 'Granelli di Senapa' e 'Punto Famiglia', passando per il Consiglio Pastorale Diocesano e la presidenza delle Acli Provinciali di Roma. La famiglia, comunque, è sempre stato un perno importante per Gigi De Palo. A dimostrarlo è anche il ruolo che ha assunto dal 2011 al 2013, quando è stato Assessore alla Famiglia, alla Scuola e ai Giovani di Roma Capitale, oppure il ruolo che ricopre ininterrottamente dal 2009, ossia quello di Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio. Di questo parlerà, con cognizione di causa, Gigi De Palo nella puntata di Nemo che andrà in onda domani su Rai 2. E chi meglio di lui potrebbe farlo, in fondo?

