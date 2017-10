GIGI PROIETTI/ "Quando nelle trattorie cantavo vecchie canzoni..." (Chi ha incastrato Peter Pan)

Gigi Proietti a Chi ha incastrato Peter Pan

TUTTO EBBE INIZIO CON UNA CHITARRA

Tra gli ospiti di questa nuova puntata del programma Chi ha incastrato Peter Pan spicca il celebre artista romano Gigi Proietti tornato protagonista a teatro con il suo spettacolo di successo Cavalli di battaglia (è stato proposto nella passata stagione su Rai 1 con enorme successo di pubblico). Proietti è tra gli attori italiani più amati eppure, come lui stesso ha avuto modo di raccontare in una recente intervista rilasciata al portale IlGiornale Off, la sua carriera è iniziata grazie ad una chitarra: “...ho cominciato strimpellando una chitarra che mi era stata regalata a Natale mentre a mia sorella era toccata in sorte una fisarmonica. Io con la chitarra cominciai ad esibirmi, per ridere, davanti a un gruppo di coetanei, appena iscritti come me alla facoltà di Legge. Ma dopo un po’ mi stancai di avere un uditorio così limitato e un po’ per scherzo un po’ per piacere personale cominciai a raccontare delle barzellette inframmezzate da piccoli intermezzi comici. Poi mi misi a canticchiare brani di celebri canzoni del passato nelle trattorie dove andavamo dopo aver faticato sui libri a gustarci una pausa ristoratrice”.

GIGI PROIETTI, IL PRIMO RUOLO DA PROTAGONISTA A TEATRO

Nella stessa intervista, Gigi Proietti ha parlato quindi dei suoi inizi a teatro ed in particolare del suo primo ruolo da protagonista e della grande passione che lo pervase a fine anni Sessanta nei confronti dei grandi autori polacchi. Ecco quanto detto dal celebre artista romano: “Tra i miei primi ruoli ci fu un testo di Alberto Moravia intitolato 'Il dio Kurt' che recitai dapprima allo stabile dell’Aquila e subito dopo al Piccolo di Milano con Alida Valli e la regia di Antonio Calenda. Un testo di una drammaticità spaventosa in cui impersonavo un nazista che alla fine si redimeva. Ebbe un grande successo soprattutto tra gli addetti ai lavori. Avremmo potuto replicarlo anche per due stagioni se non fossimo stati incalzati dalle continue richieste di fare qualcosa di più commerciale. Intanto con l’avvento del sessantotto gli editori cominciavano a interessarsi alla drammaturgia. Dalle fumose librerie del centro Europa arrivavano i testi dei grandi autori polacchi che non avevamo mai sentito nominare come Witkiewicz. Io finii per innamorarmene al punto di persuadere i teatri, con cui avevo stabilito una fraterna collaborazione, di farmene interpretare qualcuno”.

