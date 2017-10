GREY'S ANATOMY 8/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: Teddy dice addio a Henry

Grey's Anatomy su La7d

Continua la messa in onda dell’ottava stagione di Grey’s Anatomy su La7d. Questa sera, giovedì 12 ottobre 2017, vanno in onda ben quattro episodio. Vediamo cosa succederà al Grace Hospital di Seattle. Nell’episodio numero otto di Grey’s Anatomy 8 dal titolo “Un cuore in scatola” Meredith e Derek hanno la prima udienza per l'affidamento di Zola. Jackson lascia il suo posto al fianco del dottor Sloan ad Alex, perché non riesce a lavorare con Mark che bede come rivale sentimentale. Una scrittrice con degli aneurismi al cervello non vuole farsi operare da Derek perché vuole prima finire il libro che sta scrivendo, l’ultimo della serie. Lexie deve cercare di convincerla a farsi operare ma invece diventa la dattilografa della donna. Mentre le due stanno lavorando insieme, un aneurisma scoppia e la scrittrice viene operata d’urgenza con risultati ottimi. Intanto Avery decide di lasciare Lexie perché non vuole non mettere l'amore davanti alla carriera. Meredith e la Bailey si occupano della mamma di George O'Malley che è ricoverata per dei dolori addominali. Callie confessa alla ex suocera di essere omosessuale, di aver sposato una donna e di avere una bambina. L’episodio successivo è “Buia era la notte”. Mentre Meredith non sa se le riaffioreranno Zola, Henry è stato ricoverato in ospedale dopo aver sputato sangue. Richard scopre che Hery ha un tumore al polmone e Teddy chiede che sia Christina a operarlo. L’operazione risulta difficoltosa ed Henry muore. La dottoressa è impegnata con un’operazione al cuore e Owen decide di non dirle cosa è successo al marito. Alex e Meredith vengono mandati da Arizona a prendere un neonato in un altro ospedale che non è in grado di curarlo. Mentre stanno tornando al Grace Hopsital inizia un tremendo temporale e l'ambulanza, che ha dei problemi, rimane coinvolti in un incidente stradale.

ANTICIPAZIONI: INTERVENTI DIFFICILI

Il decimo episodio dal titolo “All'improvviso” riprende dall’incidente di Alex e Meredith. Nello scontro è rimasta coinvolta un'intera famiglia, solo la figlia maggiore Lily resta illesa. La nonno è morta sul colpo, mentre i genitori e i due fratelli della ragazza vengono portati al Pronto Soccorso dove lo staff medico si mette all'opera per salvarli. Alla fine Lily riuscirà ad abbracciare solo i due fratelli. Al termini di un’operazione a cuore aperto, Christina comunicherà a Teddy la morte del marito. Infine Zola viene definitivamente assegnata a Meredith e Derek. Nell’episodio “Momento magico” i medici del Seattle Grace Hospital hanno in programma intervento complesso: la separazione di due gemelle siamesi neonate. Owen dirige le due squadre di chirurgi che parteciperanno all’operazione, mentre Meredith opera un'appendice insieme a Bailey. Teddy invece fa fatica ad accettare la morte di Henry, ma alla fine capisce che non Christina non ha commesso errori durante l’intervento. Richard vorrebbe far parte dell'équipe dei chirurghi addetti alla separazione delle due bambine e approfitta dell’insicurezza di Alex, quello che lui definisce "l'anello debole". Alex infatti si fa da parte durante la prima parte dell'intervento per paura di sbagliare e Richard lo rimpiazza.

