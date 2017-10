Gianluca Impastato ha bestemmiato? / Il Moige chiede la chiusura anticipata del Grande Fratello Vip 2017

Grande Fratello Vip

Sulla seconda edizione del Grande Fratello Vip si abbatte una nuova bufera. Dopo l’espulsione dal reality show di Marco Predolin, reo di aver bestemmiato, sembra che anche Gianluca Impastato si sia fatto sfuggire un’imprecazione. Durante una chiacchierata alle 4 del mattino con Daniele Bossari, l’attore avrebbe detto una bestemmia che non è sfuggita al pubblico e le immagini sono subito circolate sui social. Anche Impastato subirà la stessa sorte di Predolin? Per il Moige l’episodio è la goccia che fa traboccare il vaso. Mercoledì, il Movimento Italiano Genitori Onlus ha lanciato una petizione online per chiedere la chiusura anticipata del reality, definito un “un programma trash inaccettabile”. La petizione è indirizza a Piersilvio Berlusconi e alle aziende inserzioniste del programma: “Ad ogni puntata assistiamo a un’esplosione di indecenza, volgarità e disprezzo: le telecamere spesso inquadrano scene da evitare in prima serata, lesive della privacy e irrispettose del minore, come nel caso dello scandaloso bidet della Rodriguez in diretta TV, a cui si aggiungono imprecazioni, come quella di Predolin; minacce gratuite, come quella di Rodriguez ai danni di Bossari e insulti, come le affermazioni pesanti contro Malgioglio. Non possiamo accettare programmi così scadenti, di tale squallore e bassezza culturale, offensivi per la dignità di tutti gli spettatori adulti e minori che siano”.

LE POLEMICHE DOPO LA DOCCIA DI CECILIA

Il Moige ha dichiarato guerra al Grande Fratello Vip fin dal 18 settembre, giorno in cui è stata mostrata in diretta in prima serata Cecilia Rodriguez che si lava accuratamente sotto la doccia dopo una prova del reality. “La scena di Cecilia Rodriguez impegnata nell’atto di lavarsi le parti intime, trasmessa in diretta televisiva, è offensiva e lesiva della privacy”, aveva detto Elisabetta Scala, Responsabile Osservatorio Media del Moige. E ancora: “Per tali ragioni, procederemo a denunciare il programma all’AGCOM e chiediamo con forza al Governo di ricostituire il Comitato media e minori, che da troppo tempo non viene nominato”, aveva concludo Scala.







