Giorgia Palmas e Brumotti si sono lasciati? / Alcuni rumors confermano la rottura per la coppia

Giorgia Palmas e Bittorio Brumotti

Brutte notizie per i fan della coppia formata da Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti. Nei mesi scorsi si è parlato delle loro vacanze separati e di una possibile crisi ma, a quanto pare, adesso è arrivata la conferma ufficiale della loro rottura. Le indiscrezioni sono diventate realtà non per via di una conferma ufficiale da parte di uno dei due interessati ma per alcune risposte che l'ex velina e conduttrice ha dato in un'intervista evitando accuratamente di non rispondere sulla sua vita privata. Intervistata dal magazine Guerin Sportivo proprio per parlare della sua conduzione de Il Processo di Biscardi su La7 Gold, la conduttrice ha evitato di rispondere alle domande sulla sua vita privata a differenza di quanto accadeva in passato quando era sempre pronta a rinnovare il suo amore per il bell'inviato di Striscia la Notizia.

UN ADDIO SOFFERTO O SOLO UNA PAUSA DI RIFLESSIONE?

Il campione di bike trial, conosciuto a Paperissima Sprint, aveva conquistato la bella Giorgia che si era lasciata alle spalle la lunga relazione con Davide Bombardini, il calciatore con il quale ha avuto la sua bambina, Sofia. A chi le ha chiesto notizie sulla sua vita privata, la Palmas ha risposto: “Domanda di riserva?” lasciando intendere che il momento non è proprio dei più felici e confermando le voci che si susseguono ormai dall'estate. Fino all'arrivo della conferma ufficiale non sappiamo ancora dire se si tratta di una crisi o di una rottura definitiva ma quello che è certo è che anche i loro profili social lasciano intendere che si tratta di un addio definitivo. Nessuna foto di coppia, niente messaggini o altro, i selfie romantici sono ormai un lontano ricordo come la loro relazione?

