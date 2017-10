Giulia Militello vs Mara Maionchi/ Video, X Factor 2017: fa arrabbiare il giudice, ha distrutto Gino Paoli

Giulia Militello vs Mara Maionchi, X Factor

Mara Maionchi è uno dei personaggi più eccentrici di X Factor 11 e lo ha dimostrato anche stasera. Non ha saputo resistere di fronte alla storpiatura di Giulia Militello che agli Home Visit aveva portato ''Il cielo in una stanza'' di Gino Paoli riproponendola però in una chiave di lettura del tutto nuova. La ragazza ha capito da sola che c'era qualcosa che non andava e allora ha deciso di fermarsi per evitare di creare complicazioni e così ha ammesso il suo errore. Da parte sua però Mara Maionchi non ha gradito proprio per nulla la sua esibizione e allora le ha chiesto perché modificare quello che era già un capolavoro. Le ha poi chiesto di esibirsi nuovamente con un'altra chiave di lettura, riportando la canzone all'originale. Anche se poi ha apprezzato la voce dell'artista ha sottolineato che non è pronta per questa avventura e nonostante il fischio dei pubblichi l'ha mandata a casa. Clicca qui per il video dello scontro tra Mara Maionchi e Giulia Militello.

GIULIA MILITELLO TORNA A CASA

"Volevo mostrare quello che io provo quando canto". Queste sono le parole con cui Giulia Militello lascia X Factor 11. La giovane artista ha portato ''Il cielo in una stanza'' del 1960 di Gino Paoli, ma la sua esibizione non è piaciuta a Mara Maionchi. La cantante bagharese aveva superato il terzo bootcamp lo scorso 28 settembre 2017, riuscendo ad arrivare quindi agli Home Visit, senza però guadagnarsi la sedia di Mara Maionchi. Un dolore che si porterà dietro dopo questa pesante eliminazione. Un'avventura che era iniziata inaspettatamente per la ragazza come ha rivelato a Bagherianews.com, dove ha specificato: "Sono stata contattata dalla produzione che mi chiese se ero interessata a partecipare. Mi sono confrontata con la mia famiglia e ho deciso di provarci. In realtà avevo seguito il programma in tutte le sue edizioni, ma l'idea di partecipare non mi aveva mai sfiorato". Ora questa bella e talentuosa ragazza tornerà sui libri perché ha davanti a sé una laurea in Giurisprudenza da prendere.

