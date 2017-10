Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa: il messaggio di Sara per Jeremias, i rimpianti dell'argentino

Grande Fratello Vip

Jeremias Rodriguez è uno dei personaggi più forti e controversi di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. Proprio il fratello di Belen, lo scorso lunedì sera ha ricevuto la visita della sorella maggiore che, tra un abbraccio e più di qualche lacrima, gli ha chiesto di mantenere il controllo. Proprio in queste ore però, Jeremias ha fatto nuovamente di testa sua attaccando Aida Yespica. Uno scontro il loro, che non ha avuto esito positivo, soprattutto perché il giovane Jeremias, rispondeva alla donna tramite smorfie e ripetendo, come una cantilena: "Padrona!". Nelle ultime ore però, un aereo ha sorvolato la residenza più spiata di Cinecittà. Per lui infatti, un messaggio di Sara, la sua ex fidanzata. Cosa è successo? Più volte, durante il suo soggiorno nella Casa, Jeremias ha parlato della ragazza, confessando di avere avuto una relazione d'amore molto importante con lei. La giovane evidentemente, ha voluto fargli sapere che qualcosa è ancora vivo dentro di lei, ecco perché ha deciso di comunicargli i suoi sentimenti tramite un messaggio d'amore. Dopo aver visionato l'aereo, Jeremias è apparso rammaricato per non avere parlato con lei prima di entrare in gioco. Per sfogarsi e fare chiarezza quindi, il fratello di Belen ha voluto parlare con gli amici in Casa.

Il messaggio di Sara per Jeremias

La storia tra Jeremias e Sara è proseguita tra tanti alti e bassi. Entrambi infatti, per via dei caratteri molto forti, hanno avuto svariate difficoltà a trovare un punto d'incontro per potere andare avanti in maniera serena. Dopo aver deciso di interrompere la storia, l'affetto tra i due è però rimasto invariato. Sara poi è partita per lavoro e sperava che lui la fermasse. Jeremias, confidandosi con i suoi amici in Casa, ha affermato che non se la sentiva di chiederle di rinunciare alla carriera. “Io sono ancora qui, mi manchi!", questo il messaggio di Sara comparso sull'aereo per il giovane fratello di Belen. Jeremias in seguito, ha mostrato molta gioia e malinconia e il messaggio dell'ex fidanzata è sicuramente riuscito ad accendere in lui molteplici emozioni. Luca Onestini poi, ha dimostrato di essere molto felice per l'amico e di seguito ha mostrato tutta la sua gioia con un forte abbraccio. Jeremias in seguito, ha avuto parole di stima per l'ex fidanzata, affermando di trovarla una persona che da sempre si è data da fare, soprattutto nel lavoro. Sara, a differenza delle altre frequentazioni è proprio lontana dal mondo dello spettacolo. In ultimo, il ragazzo ha fatto anche riferimento al bacio che si è scambiato con Carla Cruz, pentendosi del gesto. Quando uscirà fuori dalla Casa del Gf Vip, cercherà di recuperare il suo rapporto d'amore con la ex? Noi crediamo di sì!

