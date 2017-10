Il Segreto / Ismeal è Damian Dos Casas, primogenito di Hernando e fratello di Beatriz

Il Segreto

Incredibili sorprese attenderanno i telespettatori de Il Segreto nella puntata di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. In essa, la trama relativa alla crudeltà di Damian arriverà alla volta inaspettata. Il giovane infatti rischierà di essere arrestato dopo che Hernando ha scoperto la sua falsa identità, grazie ai documenti ritrovati nel suo studio e sottratti da Rogelia prima della sua morte. Il proprietario di Los Manantiales non si fiderà più del suo ospite ma sarà atteso dalla più impensabile notizia: trovandosi davanti al rischio di finire in carcere, Ismael sarà costretto a confessare di avere mentito fino a quel momento. Lui non è Ismael Barrientos ma Damian Dos Casas, il primogenito dello stesso Hernando che lui aveva creduto morto durante l'incendio nel quale anche la sua prima moglie aveva perso la vita. Come reagirà davanti ad una simile notizia, destinata a sconvolgere la sua vita e la sua famiglia?

Il Segreto: Ismael è Damian Dos Casas!

Oggi a Il Segreto, Ismael confesserà ad essere suo figlio e implorerà il padre di perdonarlo per tutte le crudeltà commesse di recente e anche nel suo triste passato. Sicuramente i più attenti di voi, ricorderanno che il fratello maggiore di Beatriz aveva evidenziato un'incredibile cattiveria fin da quando era un bambino. Proprio lui era l'oggetto degli incubi della ragazza, che per mesi era terrorizzata all'idea di quella persona proveniente dal suo passato. Se non fosse stato per Damian (d'ora in avanti lo chiameremo dunque con il suo vero nome) l'incendio nell'abitazione dei Dos Casas non sarebbe mai stato appiccato, la moglie di Hernando non sarebbe morta né tanto meno Beatriz sarebbe stata vittima di un grande shock, che l'ha portata al mutismo per diversi anni. E proprio la reazione della giovane Dos Casas è ora motivo di grande curiosità: la ragazza si è innamorata del suo stesso fratello e lo ha baciato. Come prenderà tale scoperta?

