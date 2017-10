L’UOMO DI NEVE/ Da oggi al cinema il film con Michael Fassbender e Rebecca Ferguson (12 ottobre 2017)

L'uomo di neve, film al cinema

IL CAST NEL FILM DRAMMATICO

L'uomo di neve (il titolo in lingua originale è The Snowman) è una pellicola cinematografica drammatica statunitense, in uscita nei cinema italiani oggi, giovedì 12 ottobre 2017. Il cast di attori vede tra i protagonisti grandi nomi del cinema internazionale come Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons e Chloë Sevigny. Si tratta di una produzione britannica anche se l'intera trama è basata su un romanzo scritto dal musicista e romanziere norvegese Jo Nesbo. L'uomo di neve è stato diretto da regista svedese Tomas Alfredson, già noto per aver diretto pellicole come La talpa e lasciami entrare.

L'UOMO DI NEVE, LA TRAMA

Il protagonista della storia è Harry Hole, un agente di polizia dipendente dall'alcol che sarà chiamato ad indagare su una serie di misteriosi omicidi efferati. Il serial killer è solito decapitare tutte le sue vittime ed anticipare ogni sua spietata esecuzione con la realizzazione di un inquietante pupazzo di neve. L'ispettore Harry Hole, interpretato da Michael Fassbender, accontenterà le ombre della sua vita privata per gettarsi a capofitta in quest'intricata storia.

LE CURIOSITA' SUL FILM

In un primo momento, la direzione de L'uomo di neve avrebbe dovuto essere affidata ad un grande regista del calibro di Martin Scorsese. Tuttavia il progetto non è andato a buon fine, tanto che la produzione ha deciso di ingaggiare Tomas Alfredson. Scorsese non ha però totalmente abbandonato il film, avendo co prodotto la pellicola assieme a Liza Chasin, Amelia Granger e Jo Nesbø (quest'ultimo è l'autore del romanzo da cui è stato tratto il film). Il film è stato quasi interamente girato in Norvegia, tra Oslo, Bergen e Dramen, a partire da gennaio 2016. La primissima clip pubblicitaria de L'uomo di neve è stata distribuita in streaming già nel luglio dell'ultimo anno. Il secondo video pubblicitario ufficiale è invece uscito nel mese di settembre.

